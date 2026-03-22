Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

The Whole of the Moon - The Waterboys

The Waterboys é uma banda fundada pelo vocalista e guitarrista escocês Mike Scott, que fez sucesso na década de 1980 com álbuns como This The Sea e Fisherman's Blues.

O cantor e compositor escocês Mike Scott é o único membro imutável dos Waterboys, grupo que abandonou o som inicial espetacular, baseado em metais e teclados, típico das grandes orquestras, e se virou para a folk acústica irlandesa, sem abdicar, no entanto, da guitarra com acento roqueiro. Do princípio ao fim, as letras incisivas de Scott reflectem, na sua grande maioria, os interesses do músico pela espiritualidade, misticismo e poesia céltica. Apesar do abundante sucesso na Grã-Bretanha em meados dos anos 80, a Waterboys ainda permanecia à cata da grande audiência americana.

Scott, cuja mãe era professora de inglês, cresceu numa aldeia na costa escocesa. No final dos anos 70, criou a fanzine Jungleland e começou a tocar em bandas punk. Depois de estudar Inglês e Filosofia na Universidade de Edimburgo, Scott mudou-se para Londres com a sua banda, Another Pretty Face. Com a dissolução do grupo, formou os Waterboys (o nome foi retirado de um verso da canção "The Kids", do disco "Berlin", de Lou Reed), chamando o multi-instrumentista Anthony Thistlethwaite para integrar a banda. Os dois tocaram a maioria dos instrumentos do disco homónimo, de 1983, produzido por Scott. O teclista Karl Wallinger incorporou-se no grupo nas duas gravações posteriores, acrescentando os seus ricos fraseados ao rock alto-astral de Scott.

Os críticos começaram a cunhar o som dos Waterboys de "big music", devido à música com o mesmo nome inserida no disco "The Pagan Place" (100º lugar nas tabelas do Reino Unido de 1984). "This Is The Sea" (37º lugar nas tabelas do Reino Unido de 1985) comprovou a profícua colaboração entre Wallinger e Scott, gerando o êxito "The Whole Of The Moon" (26º lugar nas tabelas do Reino Unido de 1985). (A canção regressou em 3º lugar nas tabelas do Reino Unido em 1991, depois de ter sido relançada no álbum dos grandes êxitos da banda, que também atingiu o topo ⏤ 2º lugar ⏤ das tabelas britânicas.)

Wallinger deixou a banda em 1985 para formar o seu próprio grupo, os World Party. Scott passou a viver na Irlanda, onde montou uma nova banda, constituída, na sua essência, por músicos folk irlandeses. Três anos mais tarde, o vibrante e basicamente acústico "Fisherman's Blues" (13º lugar nas tabelas do Reino Unido de 1988) resultou da nova orientação musical de Scott. "Room To Roam" (5º lugar nas tabelas do Reino Unido de 1990) seguiu na mesma direção.

No início dos anos 90, Scott mostrava-se ansioso por voltar a tocar guitarra elétrica. Após mudanças de editora, Scott mudou-se mais uma vez, desta vez para Nova Iorque, sem Thistlethwaite e os seus companheiros irlandeses. "Dream Harder" (5º lugar nas tabelas do Reino Unido de 1993) foi gravado com vários músicos de estúdio.

O disco marcou o regresso de Scott à música elétrica, apesar de ser um registo mais enxuto, comparativamente aos primeiros álbuns dos Waterboys. Em 1994, Scott regressou à Grã-Bretanha, vivendo durante meses numa comunidade espiritual na Escócia. Durante o retiro, gravou o seu primeiro álbum a solo, "Bring 'Em All In". Três anos mais tarde, o seu segundo trabalho a solo, "Still Burning", chegou às lojas. Os Waterboys reapareceram em 2000, quando Scott precisou de uma banda para tocar no festival inglês de Glastonbury. Ao lançamento de "A Rock In The Weary Land" seguiu-se uma digressão dos Waterboys nos Estados Unidos ⏤ a primeira do grupo em 11 anos.

In Wikipedia

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