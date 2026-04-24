Nikola Tesla: a criatividade humana está em risco na era da IA?

A frase é direta e continua a ecoar mais de um século depois. Para Nikola Tesla, “a invenção é o produto mais importante do cérebro criativo do homem”. Uma ideia simples, mas que hoje ganha uma nova leitura num mundo dominado por automação, algoritmos e inteligência artificial.

Um génio que moldou o mundo moderno

Falar de Tesla é falar da base tecnológica do século XX e, em larga medida, do XXI. A corrente alternada, os motores elétricos, experiências com transmissão sem fios e contributos para a rádio colocam-no entre os maiores inventores de sempre.

O seu trabalho na eletricidade, em particular na adoção da corrente alternada, continua a sustentar a distribuição energética global. A sua mente criativa não se limitava à engenharia convencional. Tesla imaginava sistemas completos, visualizava invenções antes de as construir e registou centenas de patentes.

Muitas das suas ideias foram ignoradas na época. Outras foram consideradas demasiado avançadas. Ainda assim, acabaram por influenciar profundamente a evolução tecnológica.

Criatividade humana vs. inteligência artificial

A visão de Tesla coloca a criatividade humana no centro do progresso. No entanto, a realidade atual levanta dúvidas. A ascensão da inteligência artificial trouxe eficiência e novas capacidades, mas também uma dependência crescente de sistemas automatizados.

Alguns estudos apontam que o uso intensivo de tecnologia pode reduzir o pensamento crítico e criativo. A lógica é simples: quanto mais tarefas são delegadas às máquinas, menor é o estímulo à criação original.

Curiosamente, figuras como Sam Altman defendem o oposto. Acreditam que a IA democratiza o génio, permitindo que mais pessoas criem, inovem e desenvolvam ideias com apoio tecnológico.

Aqui surge o conflito. Para Tesla, o progresso nasce da mente humana. Para a visão contemporânea, pode ser amplificado, ou até substituído, por sistemas inteligentes.

Um futuro com menos inventores?

O risco não está apenas na substituição de tarefas, mas na possível erosão da criatividade. A IA, na sua forma atual, não cria verdadeiramente do zero. Trabalha sobre padrões existentes, dados acumulados e combinações probabilísticas.

Isto levanta uma questão essencial: se a inovação passar a depender de sistemas que replicam o passado, haverá espaço para rupturas genuínas?

Por outro lado, a tecnologia pode libertar tempo e recursos para que os humanos se concentrem em pensar mais longe. O problema está no equilíbrio, e na forma como é utilizada.

O próximo Tesla está em perigo?

A resposta não é linear. Nunca houve tantas ferramentas para criar. Mas também nunca houve tanta facilidade em consumir sem questionar.

O que parece claro é que a criatividade continua a ser um fator decisivo. E, nesse ponto, Tesla mantém-se atual. O progresso não depende apenas da tecnologia, mas da capacidade humana de imaginar o que ainda não existe.

Num mundo cada vez mais automatizado, talvez o verdadeiro desafio não seja criar máquinas mais inteligentes, mas garantir que o ser humano não deixa de o ser.