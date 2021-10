Nokia 6310 está de volta! E vem com o viciante jogo snake

Quem se lembra do "velhinho" Nokia 6310? Sim, já se passaram 20 anos, mas quem teve um certamente não se esquece da máquina que era na altura.

Depois de fazer um relançamento do 3310, a Nokia lançou agora uma nova versão do Nokia 6310 que vem com o jogo snake e com uma bateria que oferece uma fantástica autonomia.

Nokia 6310 com super autonomia por apenas 59 €

O novo Nokia 6310 adotou a forma icónica do original e reimaginou-o para 2021, com uma série de novas características, incluindo botões maiores, menus com zoom, um rádio e muito mais. A empresa finlandesa já o tinha anunciado em agosto deste ano. Em termos de hardware, o Nokia 6310 vem com um SoC Unisoc 6531F e 16 MB RAM e o S30+ como sistema operativo.

O armazenamento de base é de 8MB, expansível até 32 GB via cartão microSD. A bateria deste novo telefone é de 1150 mAh, prometendo vários dias de utilização, e a única câmara, traseira, é de 0.3 MP. Esta nova versão possui um ecrã de 2,8" com janela curva para que possa navegar e ver todo o seu conteúdo com ainda mais clareza.

Ao nível da conetividade, o Nokia 6310 vem com Bluetooth, Wi-Fi, GPS, rádio FM e MP3 Player. Destaque ainda para o facto de ser um dual SIM e de ter rádio incorporado (que funcionam sem a necessidade de ter auscultadores). Obviamente que o icónico jogo Snake também está presente.

O equipamento tem uma aparência familiar com um corpo de policarbonato resistente. É fácil de usar por qualquer pessoa com menus com zoom e a opção de tamanho de letra maior.

O modo de acessibilidade pode configurar automaticamente para uma vista de um ícone, aumentar ainda mais o tamanho da letra e aumentar o volume ao máximo - tudo numa configuração de telemóvel que provavelmente já conhece e adora. O equipamento vem numa variedade de tonalidades próprias, incluindo verde escuro, preto e amarelo.

O Nokia 6310 edição de 20.º aniversário vai custar 59 €. Saber mais aqui.

