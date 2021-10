NHL 22 aquece patins para lançamento

A data de lançamento do melhor jogo de hóquei no gelo, aproxima-se. NHL 22, da Electronic Arts acelera para o seu lançamento e aos poucos têm vindo a ser dadas a conhecer algumas novidades acerca do jogo, como mostramos aqui ou aqui.

Recentemente foram reveladas algumas bem fresquinhas... vamos ver.

NHL 22 - aquece que vais entrar

É uma das séries de desporto mais experientes e que tem conseguido manter ao longo dos anos uma legião de fãs leais e comprometidos. Trata-se da simulação da maior competição de hóquei no gelo e para apreciadores, o momento de lançamento de NHL 22 é esperado com ansiedade.

Tal como noutros títulos que simulam desportos, tal como FIFA, NFL ou NBA 2K, a série da NHL tem sido obrigada a reinventar-se ao longo dos anos de forma a melhorar e inovar, mantendo assim, os jogadores satisfeitos.

Muitas novidades já foram reveladas (ver aqui ou aqui) e agora chegaram algumas novinhas, que NHL 22 vai trazer, quando for lançado a 15 de outubro.

Novos Modos

Foi revelado um novo vídeo onde nos são mostrados os Modos Be A Pro e Franchise mas, principalmente, é revelada a funcionalidade solicitada pela comunidade, Roster Sharing. Essa funcionalidade chega a NHL 22 como parte do patch de dezembro.

Por outro lado, Superstar X-Factors muda para Be A Pro este ano, desbloqueando novas histórias e estilos de jogo para progressão de várias temporadas. Ter um jogador com habilidades X-Factor é mais importante do que nunca com a sua adição ao Modo Franchise.

Poderemos partir para a luta com a equipa mais recente da NHL, os Seattle Kraken e construir a nossa equipa de sonho.

50 melhores jogadores

Tal como já aconteceu em FIFA 22, a EA Sports revelou antecipadamente, quais os melhores jogadores de NHL 22. É já uma tradição que os fãs esperam todos os anos. A revelação da lista dos 50 melhores jogadores que está agora completa e online.

Podem verificar no site oficial a lista de jogadores.

Banda sonora

Nem só de chiar no gelo e de batidas de sticks vive o hóquei no gelo e NHL 22 vai ter uma banda sonora à altura.

Foi também revelada a Banda Sonora de NHL 22, oferecendo a maior e mais diversificada banda sonora da história da franquia com um recorde de 44 novas canções.

A banda sonora do ano apresenta hits de Modest Mouse, Dropkick Murphys, 21 pilots, My Morning Jacket, KennyHoopla & Travis Barker, Royal Blood, Machine Gun Kelly, Imagine Dragons e mais. (Vê a lista completa aqui) A banda sonora está disponível para streaming agora no Spotify, Apple.

NHL 22 sai a 15 de outubro para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Não percam...

NHL 22