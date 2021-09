Tal como aqui tivemos oportunidade de referir, uma das principais novidades de NHL 22 é: Superstar X-Factors.

De forma a explicar um pouco mais sobre o que esta mecânica nova de diferenciação dos melhores jogadores, a Electronic Arts revelou na semana passada um pouco mais sobre ela.

Os Superstar X-Factor, correspondem a um conjunto de habilidades técnicas que são únicas e que melhoram e transformam as suas performances no gelo.

São 6 as categorias em que se dividem os Superstar X-Factor: Remate, Guarda-redes, Defesa, Passe, destreza de Skating e Inteligência de Hóquei, ou seja, serão estas as categorias de NHL 22 que estarão sujeitas a transformações dos X-Factors, no decorrer do jogo.

A Electronic Arts divulgou recentemente novas informações sobre como esta dinâmica dos Superstar X-Factors funciona em todos os diferentes modos da NHL 22 (Be a Pro, Franchise Mode, World of Chel e Hockey Ultimate Team). Desta forma, a partir de 15 d outubro, quando o jogo for lançado, todos os modos de jogo apresentarão novas formas de destacar os melhores jogadores da NHL.

Superstar X-Factors em Modos:

Equipa Hockey Ultimate: Itens de power-up que iniciam os jogadores com uma habilidade X-Factor e deixam-nos desbloquear habilidades à medida que progridem World of CHEL: Joga em qualquer modo World of Chel para desbloquear habilidades X-Factor e atribuir ao teu jogador personalizado Be a pro: Ganha equipa e também habilidades X-Factor para moldar jogadores e avançar na tua carreira profissional Modo franchise: Novos relatórios X-Factor permitem o scouting de X-Factors profissionais e amadores. Os X-Factors contribuem para a química da linha, influenciam os valores comerciais dos jogadores e estão integrados com Fog of War.

Novas funcionalidades dos Modos:

Hockey Ultimate Team: Introduzindo sinergias personalizáveis – desbloqueia e escolhe sinergias para jogadores atualizações para maximizar o desempenho da equipa final. World of CHEL: Personalizar classes de jogadores: Mais ferramentas para afinar o estilo de jogo pretendido, sendo possível ajustar os pontos de atributos, bem como cobri-lo com poderosas habilidades X-Factor Renovado Hub World of CHEL: Modos de jogo de acesso, personalização de jogadores, clubes, recompensas, desafios e estatísticas mais rapidamente do que nunca num centro completamente novo. Novo fluxo de partilha de jogo: é possível convidar amigos em qualquer lugar do World of CHEL Hub. Migrar de um modo de jogo para outro sem ter que juntar novamente. EASHL Club Arenas: Se o EASHL Club de um jogador tiver uma arena personalizada, será a base no World of CHEL Hub. Be a pro: Novas histórias e desafios multitemporada oferecem objetivos de longo prazo, como construir uma dinastia no início da carreira de um jogador como Sidney Crosby, ou ganhar taças consecutivas em diferentes equipas como Patrick Maroon. Modo franchise: Celebrando a chegada do Seattle Kraken, os jogadores podem agora ter um esboço de expansão para a 33ª equipa da NHL.

Podem ver mais informações sobre os Superstar X-Factos, aqui.

NHL 22 será lançado a 15 de outubro de 2021 para a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One.