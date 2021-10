Virgin Galactic vai atrasar as suas viagens espaciais comerciais

O voo histórico realizado, em julho, pela Virgin Galactic lançou a empresa privada para a frente da alegada corrida espacial. Contudo, uma investigação levada a cabo pela FAA está a atrasar os seus progressos e, consequentemente, as suas futuras viagens espaciais previstas.

O primeiro voo comercial da Virgin Galactic foi adiado para o último trimestre de 2022 e a empresa não fará mais nenhum voo de teste este ano.

A empresa espacial de Richard Branson conheceu uma panóplia de obstáculos que lhe foram sendo colocados no caminho ao longo dos anos, impedindo o lançamento do seu serviço espacial comercial. Contudo, em julho deste ano, a Virgin Galactic conseguiu enviar Branson e outros cinco passageiros numa curta viagem na sua SpaceShipTwo.

Apesar do sucesso do voo, os reguladores norte-americanos - Federal Aviation Administration (FAA) - ficaram preocupados com um desvio feito pela nave no caminho de regresso à Terra, pondo em causa a segurança dos tripulantes. Então, a SpaceShipTwo ficou impedida de voar até que a investigação estivesse concluída.

Esta ordem da FAA foi levantada no dia 29 de setembro, aquando do término da investigação. No entanto, a Virgin Galactic optou por não prosseguir com uma proposta de voo de teste da SpaceShipTwo, que teria lugar, agora, em outubro.

Como justificação, a empresa espacial declarou que um recente teste “assinalou uma possível redução nas margens de resistência de certos materiais utilizados para modificar ligações específicas". Portanto, a Virgin Galactic continuará com o programa de aperfeiçoamento das suas aeronaves, por forma a melhorar o desempenho e a capacidade dos veículos aéreos.

O programa mencionado inclui um conjunto de testes e análises de rotina que ajudará a empresa espacial a prever o desempenho dos materiais sob certas condições de carga e ambientais. Mais do que isso, servirá para informar sobre as melhorias de conceção e fabrico que possam ser necessárias.