Richard Branson vai hoje voar a cerca de 3 mil km/h até ao espaço [ao vivo]

Poderá ser a abertura do turismo espacial a qualquer pessoas que possa pagar o valor para ir onde poucos foram, ao espaço.

Hoje, Richard Branson seguirá até ao espaço a bordo da SpaceShipTwo da Virgin Galactic. Veja em direto agora a viagem.

Hoje a SpaceShipTwo vai ao espaço

É hoje que o fundador da Virgin inicia aquele que poderá o novo negócio do mundo moderno, o turismo espacial. Richard Branson quer ser o primeiro, antecipando-se a Jeff Bezos e a Elon Musk. Veja aqui em direto.

Com uma fortuna estimada em 4,8 mil milhões de euros, o britânico realiza hoje um sonho. E abre a porta a quem o queira seguir, desde que tenha entre 300 a 400 mil dólares. Aliás, existem 600 reservas para o voo espacial.

A viagem está programada para voar para o espaço suborbital e leva 5 tripulantes.

Isto é, para além de Richard Branson, esta missão Unity 22 levará também especialistas: Sirisha Bandla, Vice President of Government Affairs and Research Operations nat Virgin Galactic; Colin Bennett, Lead Operations Engineer na Virgin Galactic e Beth Moses, Chief Astronaut Instructor na Virgin Galactic e os pilotos, Dave Mackay e Michael Masucci.

A nave-mãe que transporta o SpaceShipTwo da Virgin Galactic já descolou do SpacePort America, no Novo México. A viagem desta nave dura cerca de 45 minutos. Depois, avião foguete descola rumo ao espaço.

Segundo o governo norte-americano, o SpaceShipTwo, conhecido como V.S.S. Unity, vai atingir uma altitude um pouco superior a 80 quilómetros, chegando assim à marca do espaço sideral.

Virgin Galactic: Um passo à frente da concorrência

Richard Branson quis avançar antes da sua concorrência mais direta, o foguetão New Shepard, da Blue Origin. Esta nave do bilionário Jeff Bezos, irá ao espaço no próximo dia 20 de julho.

O objetivo será atingir uma altitude de 100 quilómetros, ultrapassando, assim a chamada linha de Kármán, que é aceite pela Federação Aeronáutica Internacional.

