Jeff Bezos chegará ao espaço no próximo mês

A corrida ao espaço deixou de estar apenas na cabeça das agências espaciais ou empresas privadas e está, agora, também como objetivo de grandes personalidades. A Blue Origin vai enviar o primeiro voo tripulado para o espaço e Jeff Bezos já garantiu o seu lugar.

O voo da Blue Origin acontecerá no próximo mês de julho.

Jeff Bezos estreia-se em voo espacial tripulado

A Blue Origin anunciou, em maio, que está pronta para enviar os primeiros passageiros numa cápsula New Shepard, após seis intensos anos de testes, nas instalações da empresa no Texas. Até agora, nenhum desses voos tinha pessoas a bordo.

Se tudo correr como planeado, Jeff Bezos será o primeiro dos magnatas a voar até ao espaço. Afinal, viajará no primeiro voo tripulado da New Shepard, uma nave-foguete produzida pela sua empresa Blue Origin e, portanto, também ela um pouco sua.

Então, no próximo dia 20 de julho, o espaço receberá, não só Jeff Bezos, mas também o seu irmão, que voará com ele a bordo da New Shepard.

Desde os meus cinco anos de idade que sonho em viajar para o espaço. No dia 20 de julho, farei essa viagem com o meu irmão. A maior aventura, com o meu melhor amigo.

Escreveu Jeff Bezos numa publicação do Instagram.

11 minutos a 95 km da Terra

A Jeff Bezos e ao irmão, juntar-se-á o vencedor do leilão a acontecer online, cujo lugar custa, para já, 3,5 milhões de dólares. Segundo a Blue Origin, há cerca de 6.000 participantes oriundos de 143 países. A fase final está agendada para o dia 12 de junho e contará com licitações online, ao vivo.

A missão prevista para julho contará com uma cápsula de seis lugares da companhia e um foguete de 18 metros. Uma vez lançada, separar-se-á do foguete e permitirá a experiência que, a durar 11 minutos, permitirá que os tripulantes observem o espaço de uma perspetiva única, a cerca de 95 km da Terra.