Criptomoeda Dogecoin chega ao Revolut… mas continua em baixa

Apesar de tudo ter começado como uma brincadeira, a criptomoeda Dogecoin tem-se evidenciado. Elon Musk é um dos responsáveis pelo seu “sucesso”, apesar de ainda não se perceber muito bem qual o seu objetivo.

Esta terça-feira a Revolut anunciou que irá passar a disponibilizar popular criptomoeda Dogecoin.

A Revolut, a plataforma financeira global com 15 milhões de clientes em todo o mundo, anunciou hoje o lançamento da popular criptomoeda Dogecoin, correspondendo ao desejo dos fãs deste token.

A Dogecoin surge assim como um token exclusivo do segundo lançamento da New Tokens Tuesday, uma campanha iniciada a 1 de junho e que prevê que nas próximas semanas sejam adicionadas novas criptomoedas à atual oferta da Revolut. O primeiro lote de tokens incluiu oito novas moedas de Network e Oracle. Com a adição de DOGE, a Revolut agora suporta 30 criptomoedas.

Como encontrar Dogecoin na app Revolut?

Abra a app Revolut e procure pelo separador criptomoedas Clique no botão investir e escolha Dogecoin Selecione o montante que quer investir

A Dogecoin, que tem nome baseado num meme da internet chamado “Doge”, tem vindo a crescer bastante e a “culpa” é de Elon Musk. Recentemente a Dogecoin passou a estar listada na plataforma de compra de criptomoedas Coinbase.

A Revolut acredita na democratização da exposição a este ativo, mas lembra os seus clientes que investir em criptomoedas poderá não ser adequado para todos. Tanto os novos investidores, como aqueles que já estão familiarizados com criptomoedas, devem fazer trabalho de pesquisa, tal como fariam com qualquer outro investimento volátil, para perceber as oportunidades e riscos antes de comprar ou vender.

A Revolut lembra que é também importante considerar as circunstâncias pessoais, rever fontes independentes e aprender sobre o rápido mercado de criptomoedas. Como é conhecido, o capital está em risco.

