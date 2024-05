Por que investir em criptomoedas com reservas baixas?

Ter uma quantidade total de tokens relativamente baixa pode representar um dos sinais mais importantes sobre o potencial de crescimento de valor de uma criptomoeda. Aliando as reservas baixas com uma situação de liquidez em crescendo, podemos encontrar as condições para uma explosão de preços. Essa é uma forma de sustentabilidade que muitos investidores novos procuram.

Aspetos técnicos a considerar antes de comprar criptomoedas com potencial: as reservas baixas

Algumas criptomoedas com reservas baixas de tokens incluem aqueles projetos que disponibilizam centenas de milhares ou até um a dois milhões de tokens disponíveis. Esses projetos não só têm tetos predefinidos de tokens em circulação, repetindo a noção de escassez e limitações que observamos no padrão-ouro, como competem com projetos como Shiba Inu com biliões de tokens e um valor por token muito diluído.

As reservas baixas, que encontramos em projetos já bem estabelecidos como o Cream Finance, Tether Gold, Wrapped Bitcoin, e muito particularmente o Yearn.Finance, permitem tokens ao preço de milhares de dólares por unidade. Muitos destes projetos estão associados a ecossistemas DeFi, apesar de não serem exclusivos dessa categoria cripto. Mesmo assim, também encontramos projetos de alguns biliões de tokens que se podem considerar de “baixas reservas”.

Além de ecossistemas menores, controlados, e com liquidez mais bem estabelecida, estes projetos cripto também têm a vantagem de oferecer ganhos potencialmente mais sustentados aos seus investidores.

Outros aspetos técnicos a observar antes de investir em criptomoedas: a capitalização total e o tokenomics deflacionário

Outros dois aspetos que vale a pena observar nas criptomoedas com mais potencial têm a ver com a capitalização total (também conhecido como market cap).

A capitalização de um projeto começa em algumas dezenas de milhar de dólares quando se lançam em pré-venda, podendo alcançar facilmente as centenas de milhar ou mesmo milhões de dólares rapidamente. As low caps (também conhecidas como criptomoedas “gem” com grande potencial explosivo de preços), são as criptomoedas com uma capitalização até 100 milhões de dólares.

Atendendo à popularidade de alguns destes projetos, uma capitalização baixa poderá rapidamente escalar para os biliões de dólares quando esses projetos se lançam em CEX como a Binance ou a Coinbase. É nesses momentos que os seus investidores iniciais mais podem ganhar com a valorização dos tokens.

De notar ainda o aspeto do tokenomics deflacionário. Este mecanismo de governança dos projetos cripto permite queimar tokens ao longo do tempo de modo a aumentar a escassez, reforçando a limitação das reservas desse token. Este é outro mecanismo de pressão para a valorização de preços que podemos observar num projeto cripto antes de investir.

Análise sobre as dinâmicas de reservas de tokens para antecipar uma explosão de preços

As reservas de tokens para um projeto cripto podem ser classificadas de diferentes formas. A relação entre o número de tokens em circulação e o número máximo de tokens disponíveis é um dos critérios dinâmicos que poderá ajudar a decidir o futuro dos preços. Vamos dar um exemplo.

Imaginemos que um determinado projeto cripto tem reservas de 1 bilião de tokens, mas que a quantidade em circulação é de 400 milhões. Isto significa que apenas 40% das reservas estão disponíveis para negociação pública. Os restantes 60% estão guardados para efeitos de governança, o que pode ter uma influência grande no futuro de preços, tanto pela positiva como pela negativa. Idealmente, quanto mais tokens em circulação houver, correspondendo à quase totalidade dos tokens disponíveis, melhor.

Vantagens de investir em tokens com reservas baixas: bater a inflação

A menos que 100% de todos os tokens de um projeto cripto sejam imediatamente lançados para o mercado, a inflação terá sempre impacto no valor dos criptoativos. Por exemplo, ainda que a Bitcoin tenha uma quantidade total de 21 milhões de $BTC, a quantidade em circulação é neste momento de 19,7 milhões de tokens $BTC. Isso significa que os restantes tokens por minerar serão afetados pela inflação. A cada 10 minutos, apenas 3,125 novos tokens $BTC são gerados através das recompensas de mineração.

Ainda assim, poderemos considerar que Bitcoin está bem protegido contra a inflação, graças à quantidade baixa de tokens que vão sendo lançados na rede de cada vez. Isto é benéfico de um ponto de vista de investimento, uma vez que a inflação é previsível e chega ao capital financeiro de forma lenta, progressiva e limitada.

Contudo, nem todos os projetos cripto seguem mecanismos semelhantes. Se houver demasiados tokens a serem emitidos e não houver mecanismos deflacionários em vigor, o risco desses investimentos passa a ser maior.

Um projeto cripto para investir com baixas reservas – 99Bitcoins

Um projeto cripto que identificámos em 2024 é o 99Bitcoins. Este projeto está a desenvolver uma plataforma descentralizada na blockchain com recursos educativos para novos traders do espaço cripto. Já tem 3 milhões de seguidores e um token que está a ser considerado como a próxima “gem” de 1.000x (devemos esperar pela próxima bull run para verificar se será mesmo assim).

O 99Bitcoins segue um conceito chamado learn-to-earn, em que os utilizadores da sua rede são recompensados com tokens ao participarem nas ações educativas em curso.

Um dos aspetos mais entusiasmante sobre o 99Bitcoins tem a ver com o seu tokenomics e o facto de ter lançado o seu token em pré-venda. A campanha da pré-venda já ultrapassou os 1,2 milhões de dólares em capitalização, apesar de ter passado pouco tempo desde que abriu. Além disso, este é considerado um projeto com baixas reservas e com grande alocação de tokens para circulação logo que a pré-venda termine.

99Bitcoins