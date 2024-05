Atenção, adeptos de Android: smartphones poderão ficar mais caros em 2025

A volatilidade dos preços não é um fenómeno surpreendente, sendo as subidas e descidas esperadas (com menos ou mais entusiasmo). Além dos produtos alimentares e da habitação, cujos aumentos temos testemunhado, parece que 2025 poderá chegar com smartphones Android mais caros.

De acordo com uma publicação no Weibo, citada pela Digital Trends, o preço do Snapdragon 8 Gen 4 poderá aumentar significativamente, na sequência do aumento do custo do wafer SM8750 usado na sua produção.

Este é o processador que se espera que alimente a maioria dos smartphones Android mais importantes esperados para 2025.

Apesar de não haver um valor concreto associado ao aumento, o termo "significativo" indica que não será irrisório. Aliás, a traduzir-se este aumento do preço do processador no preço final dos smartphones - o que nem sempre acontece - mais 10-20% "em cima" do valor final já faria alguma diferença.

Mais do que isso, considerando que os smartphones mais relevantes das marcas, os chamados flagships, já estão associados a preços consideravelmente elevados, acima de 1000 euros, é possível que um aumento de preços não agrade aos utilizadores.

Conforme recordado pela mesma fonte, o Snapdragon 8 Gen 3 era 25% mais caro do que o processador da geração anterior, mas apenas alguns smartphones Android, como o Samsung Galaxy S24 Ultra, sofreram um aumento de preço. Por sua vez, os Galaxy S24, Galaxy S24+ e OnePlus 12 não aumentaram os seus preços para oferecer o processador mais caro.

Algo que pode justificar o aumento do preço é a integração, já confirmada, da nova CPU Oryon e de uma unidade de processamento neural atualizada.

De qualquer forma, nada está confirmado e, por isso, teremos de esperar pelo lançamento do Snapdragon 8 Gen 4, previsto para outubro, e pelo lançamento dos primeiros dispositivos Android equipados com o novo processador, esperados nos meses seguintes.