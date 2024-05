Volvo e Aurora apresentam o seu primeiro camião autónomo

A Volvo está dedicada à modernização da mobilidade, seja isso em matéria de elétricos ou em matéria de veículos autónomos. O caminho está a ser traçado em várias frentes e, agora, a fabricante apresentou o primeiro camião autónomo da parceria com a empresa Aurora.

Três anos após as empresas terem anunciado que estavam a formar uma parceria, a Volvo e a Aurora apresentaram, na ACT em Las Vegas, o seu primeiro camião autónomo de produção. O Volvo VNL Autonomous foi desenhado pela empresa de camiões autónomos e robotáxis Aurora, mas será fabricado pela Volvo.

Este novo modelo de camião autónomo assinado pela Volvo é alimentado pelo Aurora Driver, um sistema de condução autónoma de nível 4 que utiliza câmaras de alta resolução, radares de imagem, um sensor LiDAR que pode detetar objetos até 400 metros de distância e outros sensores.

No sentido de preparar o camião para qualquer desafio, a tecnologia da Aurora percorreu milhares de milhões de quilómetros virtuais em formação, bem como 1,5 milhões de quilómetros comerciais em estradas públicas reais.

Para fins de segurança, o camião tem "sistemas redundantes de direção, travagem, comunicação, computação, gestão de energia, armazenamento de energia e gestão do movimento do veículo".

Segundo um porta-voz da Aurora, ao TechCrunch, a empresa irá anunciar programas-piloto com os clientes que planeiam utilizar o camião da Volvo ainda este ano. Apesar de não terem sido citados, a startup já realizou programas-piloto com a FedEx e a Uber Freight.

Embora esteja equipado com um sistema de condução autónoma de nível 4, o camião terá um condutor humano ao volante. Este assumirá o controlo sempre que necessário, assim que começar a transportar carga pela América do Norte, nos próximos meses.

Segundo as empresas no evento de apresentação do camião autónomo, a Volvo já começou a fabricar um conjunto de unidades de teste nas suas instalações em New River Valley, na Virgínia.

Estamos na vanguarda de uma nova forma de transportar mercadorias, complementando e melhorando a capacidade de transporte, permitindo assim o comércio e o crescimento da sociedade. Este camião é o primeiro da nossa plataforma global padronizada de tecnologia autónoma, que nos permitirá introduzir modelos adicionais no futuro, levando a autonomia a todas as marcas de camiões do Grupo Volvo e a outras geografias e casos de utilização.

Disse o presidente da Volvo Autonomous Solutions, Nils Jaeger.