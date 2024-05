Chinesa Xpeng quer ir além da estrada e entregar o seu primeiro veículo voador em 2026

As fabricantes chinesas estão, paulatinamente, a conquistar as estradas do mundo. Indo mais longe, a Xpeng planeia entregar o seu primeiro veículo voador em 2026.

Conforme avançado pela CNBC, citando o copresidente da fabricante chinesa de veículos elétricos, a Xpeng AeroHT, uma afiliada, pretende entregar o seu primeiro veículo voador aos clientes em 2026.

No ano passado, a Xpeng AeroHT apresentou o Land Aircraft Carrier: um camião com um drone elétrico de dois lugares para passageiros no interior. Este drone pode ser separado do camião e as pessoas podem entrar nele e pilotá-lo.

O copresidente da Xpeng, Brian Gu, disse que o veículo estará disponível para pré-encomenda este ano, acrescentando que a empresa espera entregá-lo em 2026.

A razão pela qual estamos confiantes é porque estamos a desenhá-lo para ser utilizado não nos centros urbanos, mas na periferia, em áreas cénicas onde (...) trabalharemos com os municípios para criar parques e zonas de voo que permitam às pessoas desfrutar do voo sem o incómodo de obter todas as aprovações complicadas.

Inicialmente, os passageiros não precisarão de uma licença especial para pilotar o drone. Contudo, "à medida que nos aproximarmos dos centros urbanos, precisaremos de licenças especiais e será muito mais complicado obter aprovação".

A Xpeng disse, este ano, que o veículo voador estava a passar por um processo de certificação junto da entidade regulador chinesa da aviação.

