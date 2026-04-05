Já alguma vez viu os sinais de trânsito H31a, H31b, H31c e H31d?

No dia a dia, muitos condutores passam por dezenas de sinais de trânsito sem lhes dar grande atenção. Já viu por aí os sinais de trânsito H31a, H31b, H31c e H31d? Saiba o que significam.

Nem todos os sinais de trânsito são tão simples quanto parecem e os H31a, H31b, H31c e H31d são um excelente exemplo disso. À primeira vista, podem parecer diferentes entre si, mas na realidade partilham exatamente a mesma função pois indicam o número e o sentido das vias.

De acordo com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, estes sinais pertencem à categoria de informação e servem para indicar:

Quantas vias existem

O sentido de circulação em cada uma

Alterações na organização da estrada

Apesar de terem códigos diferentes, todos transmitem a mesma ideia base: como está organizada a via à frente.

Então porque existem várias versões?

A diferença entre H31a, H31b, H31c e H31d está no desenho apresentado:

Cada sinal mostra uma configuração específica de vias Pode indicar, por exemplo:

Vias em sentidos opostos

Faixas adicionais

Alterações no número de vias

Ou seja, o código muda porque o “mapa” da estrada também muda.

Os sinais H31 não são sobre estacionamento nem sobre regras específicas. São, acima de tudo, um guia visual da estrada que se aproxima.