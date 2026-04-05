Já alguma vez viu os sinais de trânsito H31a, H31b, H31c e H31d?
No dia a dia, muitos condutores passam por dezenas de sinais de trânsito sem lhes dar grande atenção. Já viu por aí os sinais de trânsito H31a, H31b, H31c e H31d? Saiba o que significam.
Nem todos os sinais de trânsito são tão simples quanto parecem e os H31a, H31b, H31c e H31d são um excelente exemplo disso. À primeira vista, podem parecer diferentes entre si, mas na realidade partilham exatamente a mesma função pois indicam o número e o sentido das vias.
De acordo com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, estes sinais pertencem à categoria de informação e servem para indicar:
- Quantas vias existem
- O sentido de circulação em cada uma
- Alterações na organização da estrada
Apesar de terem códigos diferentes, todos transmitem a mesma ideia base: como está organizada a via à frente.
Então porque existem várias versões?
A diferença entre H31a, H31b, H31c e H31d está no desenho apresentado:
Cada sinal mostra uma configuração específica de vias Pode indicar, por exemplo:
- Vias em sentidos opostos
- Faixas adicionais
- Alterações no número de vias
Ou seja, o código muda porque o “mapa” da estrada também muda.
Os sinais H31 não são sobre estacionamento nem sobre regras específicas. São, acima de tudo, um guia visual da estrada que se aproxima.