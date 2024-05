Novidades no Playstation Plus para maio de 2024

Tal como nos anteriores meses, a Sony Playstation prepara-se para lançar novos jogos no seu serviço Playstation Plus. A lista já é conhecida e podem vê-la aqui, no Pplware.

Todos os meses, o serviço da Playstation Plus recebe reforços para as suas várias modalidades de subscrição. Estamos a meio do mês e chegaram os últimos reforços.

Dito isto, todos os jogadores que tenham subscrições válidas do serviço, terão acesso à lista de jogos que abaixo indicamos. Bom jogos!

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

A lista de jogos que se prepara para engrossar o catálogo do Playstation Plus Extra e Premium, é composta por pesos pesados do reino dos videojogos. Podem conferir de seguida:

Red Dead Redemption 2 para a Playstation 4.

Deceive Inc. para a Playstation 5.

The Sims 4 City Living para a Playstation 4.

Crime Boss: Rockay City para a Playstation 5.

The Settlers: New Allies para a Playstation 4.

Stranded: Alien Dawn para a Playstation 4/ Playstation 5.

Cat Quest para a Playstation 4.

Cat Quest II para a Playstation 4.

The LEGO Movie 2 Videogame para a Playstation 4.

Watch Dogs para a Playstation 4.

Catálogo de clássicos (Premium)

Por outro lado, uma nova fornada de jogos chega à modalidade do PlayStation Plus Premium, para quem tenha subscrição válida do serviço:

2Xtreme para a Playstation 4/ Playstation 5.

G-Police para a Playstation 4/ Playstation 5.

Worms Pinball para a Playstation 4 / PS5.