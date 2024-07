O regresso futebol americano universitário com EA Sports College Football 25

A Electronic Arts encontra-se a apostar no futebol americano universitário e como tal, anunciou que já está disponivel EA Sports College Football 25.

Aos poucos e poucos, a EA Sports vai amealhando cada vez mais desportos para a sua carteira de videojogos. O desporto universitário é, particularmente nos Estados Unidos, algo que é levado muito a sério e como tal, a mira da Electronic Arts apontou na sua direção.

Dito isto, resta assinalar que Electronic Arts lançou recentemente EA Sports College Football 25, marcando assim o regresso oficial da EA Sports ao football universitário.

Os fãs de futebol americano universitário podem dessa forma, entrar em campo e jogar com as suas equipas universitárias favoritas.

Como nota de referência, existem mais de 2.2 milhões de jogadores que jogaram College Football 25 durante o Acesso Antecipado, com mais 600,000 a jogar através da EA Play trial. Com todas as 134 universidades FBS, mais de 150 estádios e um inovador contrato de NIL com a EA Sports, milhares de atletas de football atuais estão disponíveis para jogar num videojogo de football universitário pela primeira vez, EA Sports College Football 25 imerge os fãs de football no desporto através da experiência de jogabilidade da PlayStation 5 e da Xbox Series X.

"A partir do momento que decidimos criar o EA Sports College Football 25, os fãs dedicados do football universitário foram o nosso guia. Este videojogo é para os fãs e a resposta que vimos na comunidade universitária, atletas, criadores e celebridades não foi nada mais do que espetacular", disse Daryl Holt, SVP e Group GM, na EA SPORTS. "Cada equipa é a favorita de alguém e o College Football 25 é uma homenagem à paixão e dedicação dos nossos programadores em construírem a experiência de football universitário mais autêntica possível para os nossos fãs. Não podíamos estar mais entusiasmados em recebermos mais alguns milhões com o lançamento do título".

Durante o acesso antecipado o jogo foi elogiado pelos visuais, pela sensação de individualidade de cada escola e pela jogabilidade e agora que termina o acesso antecipado, o jogo apresentará a todos os que não tiveram oportunidade de experimentar, os seguintes modos:

Explosive College Gameplay: CampusIQ traz uma jogabilidade aberta e rápidaque combina com a explosividade dos dias de jogo do football universitário. O sistema Wear and Tear faz com que cada batida conte, enquanto teremos de gerir a energia dos nossos jogadores, Pre-Snap Recognition faz com que cada decisão tenha mais importância e as vantagens de jogar em casa vão abanar o jogo nas deslocações mais difíceis.

Iconic Atmospheres: As configurações, estádios e tradições mais icónicas do football universitário estão em College Football 25, à medida que as paisagens, sons, cânticos, mascotes, comentadores, jogos da taça e toques únicos que fazem com que os dias de jogo e os College Football Playoffs ganhem vida.

Chase College Greatness: Define um novo standard para o football universitário ao permitir a criação do nosso programa para a Natty enquanto um treinador criado no Dynasty Mode, equilibrando a vida de atleta e estudante e levando para casa o Heisman enquanto jogador no Road to Glory, ou então tornando-nos lendas no online na experiência de football universitário à nossa escolha no Road to the College Football Playoff e College Football Ultimate Team.

Para além disso, os fãs que quiserem ouvir os sons do football universitário onde quer que vão, incluindo os 167 cânticos universitários e uma canção original do compositor nomeado aos GRAMMY Kris Bowers, podem ouvir a banda sonora oficial EA Sports College Football Fight Songs na sua plataforma de streaming de música de eleição.