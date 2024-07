Recebeu uma mensagem da Chave Móvel Digital? Cuidado, é maliciosa!

Em mais um ataque de phishing, vários utilizadores alegaram estar a receber mensagens do número oficial da Chave Móvel Digital. O link contido na SMS, no entanto, é malicioso.

Conforme relatado por vários órgãos de comunicação nacionais, ao início da tarde desta quinta-feira, várias pessoas alegam ter recebido uma mensagem do número oficial da Chave Móvel Digital a dizer que o utilizador ativou a Autenticacao.gov num novo dispositivo. Neste caso, num Samsung Galaxy A40s.

Na mensagem é fornecido um link que supostamente redireciona o utilizador para um site a partir do qual poderá revogar a ativação. Em mais um ataque de phishing, o site não pertence ao Governo português, apenas o mimetiza, e é malicioso. Se tiver recebido, ou receber, a mensagem, não abra o link.

A CNN Portugal confirmou junto da linha de apoio da chave móvel digital que várias pessoas estão a ser afetadas pela mensagem, e que a linha de apoio está cheia. Por sua vez, a SIC Notícias contactou o Ministério da Juventude e Modernização, conferindo a existência do ataque.

A entidade nacional lamentou que as mensagens de phishing a envolver o serviço da Chave Móvel Digital têm sido recorrentes. De facto, a CNN Portugal reporta que, por via do X, vários utilizadores têm mencionado o mesmo problema, havendo denúncias nos meses de fevereiro, maio e já em julho deste ano.

A mensagem original, que já não está disponível e foi rapidamente catalogada como perigosa, vai modificando de localização, conforme constatou a CNN Portugal quando a página ainda estava disponível.

Mais uma vez, o Governo, que vai ainda prestar mais esclarecimentos, apela aos utilizadores para que não cliquem nas hiperligações recebidas através destas mensagens.

A Chave Móvel Digital é um meio de autenticação digital que permite aceder a vários portais públicos ou privados, como site das Finanças, bem como assinar documentos digitais.