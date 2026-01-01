A partir de hoje já pode alterar a tarifa da luz quando quiser
A partir de hoje, os consumidores de eletricidade em Portugal passam a poder alterar a tarifa da luz em qualquer altura, sem períodos mínimos de permanência. A medida vem reforçar a flexibilidade e a liberdade de escolha dos clientes domésticos.
A novidade resulta do novo Regulamento Tarifário do Setor Elétrico, aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), e aplica-se aos clientes em baixa tensão normal, com potência contratada até 20,7 kVA.
Tarifa da Luz: fim da obrigatoriedade de 12 meses
Até agora, quem escolhia uma tarifa simples, bi-horária ou tri-horária tinha de manter essa opção durante, pelo menos, um ano. Com as novas regras, essa obrigação deixa de existir, permitindo aos consumidores ajustar a tarifa sempre que considerem vantajoso, de acordo com os seus hábitos de consumo.
Uma família pode mudar para uma tarifa bi-horária se passar a consumir mais energia durante a noite, ou voltar à tarifa simples se esse padrão deixar de fazer sentido. O objetivo é promover escolhas mais informadas e potenciar a poupança na fatura da eletricidade.
A ERSE recomenda, no entanto, que os consumidores analisem cuidadosamente os seus consumos antes de mudar de tarifa. Uma escolha desajustada pode resultar em custos mais elevados, em vez de poupança.
Para quando isto também nas telecomunicações? Chega de “cartelização”…
quando todos os prédios/casas tiverem “n” entradas “universais” para cada andar/apartamento onde o prestador faz a sua ligação, diminuindo ao mínimo os custos de implementação. Mudar de tarifário ou de “intermediário” não implica mudanças de equipamento em casa e/ou passagem de cabos novos (normalmente… a menos que aumentes de potencia ou algo semelhante