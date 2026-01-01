Qual destas viu? Eis as 10 séries de TV mais pirateadas em 2025
Com os serviços de streaming cada vez mais caros, é natural que os utilizadores procurem alternativas, de preferência gratuitas. As soluções são muitas, mas dependem sempre de haver conteúdo para partilhar. Para dar uma noção do que foi feito em 2025, apresentamos a lista das séries mais pirateadas no último ano.
Como faz todos os anos, o site especializado Torrent Freak elaborou uma lista das 10 séries de TV mais pirateadas do mundo. O ranking centra-se nas séries mais populares nos sites de torrents. Portanto, representa apenas uma fração do conteúdo pirateado. De facto, a maioria dos utilizadores da Internet acede hoje a conteúdos através de plataformas de streaming.
Stranger Things, a série mais pirateada de 2025
Este ano, o ranking é dominado por uma série da Netflix que acaba de regressar em grande estilo: Stranger Things. Impulsionada pelo lançamento da sua quinta e última temporada, a série de culto dos irmãos Duffer chegou ao topo da lista das séries mais descarregadas nos sites de pirataria. Esta é a primeira vez que Stranger Things alcança o primeiro lugar entre as séries mais pirateadas.
Recorde-se de que a gigante do streaming decidiu dividir o lançamento da temporada final em várias etapas. Os primeiros quatro episódios foram lançados no final de novembro, seguindo-se três novos episódios no dia de Natal. O episódio final foi lançado hoje, dia 1 de janeiro de 2026.
Em segundo lugar está outra série muito popular da Netflix, Squid Game. A série sul-coreana voltou à ribalta há alguns meses com a sua terceira temporada. De referir, ainda, que The Last of Us, que liderou o ranking de 2023, continua a ser amplamente pirateada nos sites de torrents.
- Stranger Things (Netflix)
- Squid Game (Netflix)
- The Last of Us (HBO Max)
- Severance (Apple TV)
- Andor (Disney+)
- Reacher (Amazon Prime Video)
- Silo (Apple TV)
- Pluribus (Apple TV)
- Wednesday (Netflix)
- Alien: Earth (Disney+)
Séries mais pirateadas por anos
- 2025: Stranger Things
- 2024: House of the Dragon
- 2023: The Last of Us
- 2022: House of The Dragon
- 2021: Wandavision
- 2020: The Mandalorian
- 2019: Game of Thrones
- 2018: The Walking Dead
- 2017: Game of Thrones
- 2016: Game of Thrones
- 2015: Game of Thrones
- 2014: Game of Thrones
- 2013: Game of Thrones
- 2012: Game of Thrones
- 2011: Dexter
- 2010: Lost
- 2009: Heroes
- 2008: Lost
- 2007: Heroes
É particularmente interessante notar que todas as séries do ranking são disponibilizadas por plataformas de streaming. Entre as plataformas mais representadas estão a Apple TV, anteriormente conhecida como Apple TV+, e a sempre presente Netflix.