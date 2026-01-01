Qual destas viu? Eis as 10 séries de TV mais pirateadas em 2025

Com os serviços de streaming cada vez mais caros, é natural que os utilizadores procurem alternativas, de preferência gratuitas. As soluções são muitas, mas dependem sempre de haver conteúdo para partilhar. Para dar uma noção do que foi feito em 2025, apresentamos a lista das séries mais pirateadas no último ano.

Como faz todos os anos, o site especializado Torrent Freak elaborou uma lista das 10 séries de TV mais pirateadas do mundo. O ranking centra-se nas séries mais populares nos sites de torrents. Portanto, representa apenas uma fração do conteúdo pirateado. De facto, a maioria dos utilizadores da Internet acede hoje a conteúdos através de plataformas de streaming.

Stranger Things, a série mais pirateada de 2025

Este ano, o ranking é dominado por uma série da Netflix que acaba de regressar em grande estilo: Stranger Things. Impulsionada pelo lançamento da sua quinta e última temporada, a série de culto dos irmãos Duffer chegou ao topo da lista das séries mais descarregadas nos sites de pirataria. Esta é a primeira vez que Stranger Things alcança o primeiro lugar entre as séries mais pirateadas.

Recorde-se de que a gigante do streaming decidiu dividir o lançamento da temporada final em várias etapas. Os primeiros quatro episódios foram lançados no final de novembro, seguindo-se três novos episódios no dia de Natal. O episódio final foi lançado hoje, dia 1 de janeiro de 2026.

Em segundo lugar está outra série muito popular da Netflix, Squid Game. A série sul-coreana voltou à ribalta há alguns meses com a sua terceira temporada. De referir, ainda, que The Last of Us, que liderou o ranking de 2023, continua a ser amplamente pirateada nos sites de torrents.

Stranger Things (Netflix) Squid Game (Netflix) The Last of Us (HBO Max) Severance (Apple TV) Andor (Disney+) Reacher (Amazon Prime Video) Silo (Apple TV) Pluribus (Apple TV) Wednesday (Netflix) Alien: Earth (Disney+)

Séries mais pirateadas por anos 2025: Stranger Things

2024: House of the Dragon

2023: The Last of Us

2022: House of The Dragon

2021: Wandavision

2020: The Mandalorian

2019: Game of Thrones

2018: The Walking Dead

2017: Game of Thrones

2016: Game of Thrones

2015: Game of Thrones

2014: Game of Thrones

2013: Game of Thrones

2012: Game of Thrones

2011: Dexter

2010: Lost

2009: Heroes

2008: Lost

2007: Heroes

É particularmente interessante notar que todas as séries do ranking são disponibilizadas por plataformas de streaming. Entre as plataformas mais representadas estão a Apple TV, anteriormente conhecida como Apple TV+, e a sempre presente Netflix.