Passatempo de Ano Novo: ganhe o Huawei Watch GT 6 que temos para oferecer

Janeiro é o mês das páginas em branco e das resoluções. O ano de 2026 arranca hoje e temos um Huawei Watch GT 6 para que comece este novo ciclo com a tecnologia mais avançada no pulso!

Apresentada sob o lema "Ride the Wind", a nova Watch GT 6 Series da Huawei chegou para redefinir os padrões dos smartwatches de alta performance.

Com uma construção robusta em aço inoxidável, a versão de 46 mm em verde que temos para oferecer é a escolha ideal para quem procura um relógio com presença e durabilidade.

Compatível com iOS e Android, este dispositivo equilibra a monitorização desportiva intensiva com a elegância necessária para o dia a dia.

Um dos grandes destaques desta geração é o ecrã AMOLED de 1,47 polegadas, que atinge um brilho de 3000 nits, garantindo uma leitura perfeita mesmo sob a luz solar mais intensa.

A verdadeira revolução está, contudo, na gestão de energia: o Huawei Watch GT 6 quase duplicou a duração da bateria em relação aos seus antecessores, oferecendo até 21 dias de autonomia (ou 12 dias em uso típico).

Saúde inteligente e insights importantes

Através do avançado Sistema TruSense, o Watch GT 6 realiza uma monitorização 360º da saúde, especialmente:

Ritmo cardíaco;

Saturação de oxigénio no sangue (SpO2);

Ciclo menstrual;

Respiração durante o sono.

Para os atletas mais exigentes, a introdução da métrica de Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) permite analisar a recuperação e a eficiência do treino com precisão profissional.

Tudo isto é complementado pela funcionalidade Health Insights, que fornece resumos personalizados e sugestões diárias para otimizar o teu bem-estar físico e emocional.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Seguir a página da Huawei no Instagram. 2 - Subscrever a newsletter do Pplware. 3 - Responder à seguinte questão: Para que hábito de bem-estar ou atividade física é que o Huawei Watch GT 6 lhe vai ser útil em 2026? Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início dia 1 de janeiro às 12h e termina no dia 6 de janeiro às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, e será contactado via e-mail pela equipa do Pplware, bem como anunciado na newsletter diária.

Passatempo de Ano Novo: Huawei Watch GT 6