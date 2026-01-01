PplWare Mobile

Passatempo de Ano Novo: ganhe o Huawei Watch GT 6 que temos para oferecer

· Gadgets 5 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. scraps says:
    1 de Janeiro de 2026 às 12:15

    BTT

  2. Patrick arsenio says:
    1 de Janeiro de 2026 às 12:16

    Para me ajudar nos meus treinos de corrida e conseguir melhorar os meus tempos.

  3. Paulo Rodrigues says:
    1 de Janeiro de 2026 às 12:17

    3 – Responder à seguinte questão: Para que hábito de bem-estar ou atividade física é que o Huawei Watch GT 6 lhe vai ser útil em 2026?
    Resposta:
    Sessões de fotografia da Natureza, para estar sempre na hora certa, no local certo!

  4. António Morais says:
    1 de Janeiro de 2026 às 12:23

    Monitorização de saúde

  5. Flávio Rocha says:
    1 de Janeiro de 2026 às 12:28

    Para o hábito de beber água e corrida! 2026 vai ser o ano!

