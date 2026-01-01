Passatempo de Ano Novo: ganhe o Huawei Watch GT 6 que temos para oferecer
Janeiro é o mês das páginas em branco e das resoluções. O ano de 2026 arranca hoje e temos um Huawei Watch GT 6 para que comece este novo ciclo com a tecnologia mais avançada no pulso!
Apresentada sob o lema "Ride the Wind", a nova Watch GT 6 Series da Huawei chegou para redefinir os padrões dos smartwatches de alta performance.
Com uma construção robusta em aço inoxidável, a versão de 46 mm em verde que temos para oferecer é a escolha ideal para quem procura um relógio com presença e durabilidade.
Compatível com iOS e Android, este dispositivo equilibra a monitorização desportiva intensiva com a elegância necessária para o dia a dia.
Um dos grandes destaques desta geração é o ecrã AMOLED de 1,47 polegadas, que atinge um brilho de 3000 nits, garantindo uma leitura perfeita mesmo sob a luz solar mais intensa.
A verdadeira revolução está, contudo, na gestão de energia: o Huawei Watch GT 6 quase duplicou a duração da bateria em relação aos seus antecessores, oferecendo até 21 dias de autonomia (ou 12 dias em uso típico).
Saúde inteligente e insights importantes
Através do avançado Sistema TruSense, o Watch GT 6 realiza uma monitorização 360º da saúde, especialmente:
- Ritmo cardíaco;
- Saturação de oxigénio no sangue (SpO2);
- Ciclo menstrual;
- Respiração durante o sono.
Para os atletas mais exigentes, a introdução da métrica de Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) permite analisar a recuperação e a eficiência do treino com precisão profissional.
Tudo isto é complementado pela funcionalidade Health Insights, que fornece resumos personalizados e sugestões diárias para otimizar o teu bem-estar físico e emocional.
Requisitos e Regras de participação
Requisitos:
1 - Seguir a página da Huawei no Instagram.
2 - Subscrever a newsletter do Pplware.
3 - Responder à seguinte questão: Para que hábito de bem-estar ou atividade física é que o Huawei Watch GT 6 lhe vai ser útil em 2026?
Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo.
Regras:
O passatempo tem início dia 1 de janeiro às 12h e termina no dia 6 de janeiro às 23h59.
O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, e será contactado via e-mail pela equipa do Pplware, bem como anunciado na newsletter diária.
BTT
Para me ajudar nos meus treinos de corrida e conseguir melhorar os meus tempos.
Resposta:
Sessões de fotografia da Natureza, para estar sempre na hora certa, no local certo!
Monitorização de saúde
Para o hábito de beber água e corrida! 2026 vai ser o ano!