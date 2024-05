O que significa “staking” no mercado das criptomoedas e quais as vantagens

O mercado das criptomoedas tem um glossário vasto que nem sempre é auto-descritivo nem simples de compreender. Hoje falamos do que significa "staking" e enumeramos algumas vantagens e desvantagens associadas.

Staking surgiu com a emergência do chamado DeFi, ou Finança Descentralizada. Depois da inovação dos smart contracts em Ethereum, muitos desenvolvimentos de aplicações na Web3 em torno de Finança Descentralizada começaram a surgir, e mecanismos como o staking começaram a ganhar popularidade.

Na prática, o staking funciona como um depósito a prazo, que pode ter condições idênticas às de um banco. Por exemplo, poderá depositar fundos sem bloqueio de conta por prazo definido, ou com bloqueio a prazos tipicamente de 1 a 6 meses. Os depósitos, neste caso, são de tokens de ecossistemas cripto. E as recompensas sob a forma de juros (yields) são competitivas comparadas com os outros produtos financeiros mainstream.

Principais vantagens do staking de criptomoedas

Quando olhamos para os produtos financeiros mais clássicos, como os certificados de aforro ou os depósitos de conta poupança, percebemos que os juros possíveis de ganhar por ano estão entre os 2% e os 4%. Já as recompensas de staking em projetos DeFi podem variar entre 20%, 100% e até 1.000% de juros (APY).

É ainda de ressalvar que o staking pode ser efetuado com virtualmente qualquer token de criptomoeda, sendo popular o ETH e o BNB. Mas também pode depositar em centenas de outros tokens.

A segurança é garantida pelas wallets de custódia e pelos smart contracts. Além disso, os termos de bloqueio de fundo são personalizados em função do tempo que pretenda deixar o dinheiro a render.

Quais são os benefícios de fazer staking de criptomoedas?

O staking de criptomoedas traz vantagens comparativamente aos depósitos a prazo, como referimos. Destacamos o torna interessante este género de aplicações financeiras:

Permite ganhar dinheiro passivamente : Se não pretende vender os seus tokens de criptomoedas no futuro próximo, então o staking desses tokens poderá ser uma boa ideia para fazer dinheiro passivamente.

: Se não pretende vender os seus tokens de criptomoedas no futuro próximo, então o staking desses tokens poderá ser uma boa ideia para fazer dinheiro passivamente. Staking permite apoiar a liquidez de projetos inovadores : A ideia subjacente ao staking visa garantir a liquidez de novos projetos cripto em diferentes categorias, sejam eles DeFi ou de outra natureza.

: A ideia subjacente ao staking visa garantir a liquidez de novos projetos cripto em diferentes categorias, sejam eles DeFi ou de outra natureza. É fácil iniciar-se no staking : O staking não tem grande ciência ou arte. Basta ter configurada a sua wallet de criptomoedas, carregá-la com alguns tokens, e depositá-los numa piscina de liquidez de um projeto cripto promissor.

: O staking não tem grande ciência ou arte. Basta ter configurada a sua wallet de criptomoedas, carregá-la com alguns tokens, e depositá-los numa piscina de liquidez de um projeto cripto promissor. A segurança e a eficiência da blockchain dependem do staking: O staking está no centro das organizações descentralizadas, que funcionam sem estruturas hierárquicas e de acordo com os mecanismos de votação e de validação que são inerentes à blockchain.

Quais são os riscos de fazer staking de criptomoedas?

O staking de criptomoedas tem riscos inerentes. Desde logo, a obrigação de se comprometer com depósitos a prazo em muitos dos projetos DeFi que referimos. Isso significa que se concordar com um período de bloqueio de três meses e o seu token explodir de preços ou corrigir para perto de zero, não poderá mexer nele para o vender. Esse é um dos problemas do staking.

Alertamos também para o facto de que alguns projetos cripto com APY muito apetecíveis (acima de 100%) correspondem, por vezes, a iniciativas DeFi com muito baixa liquidez e adesão. Isso significa que esses tokens que comprará para fazer staking com APY elevado poderão descapitalizar e cair de preço bruscamente. Dito por outras palavras, de nada servirá ganhar APY de 100%, se o token corrigir continuamente para perto de zero.

É por isso que recomendamos juntar-se apenas a projetos e piscinas de liquidez já conhecidas, que tenham sido verificadas e que tenha uma grande comunidade de utilizadores a apoiá-los. Essas redes de staking usam, entre outros mecanismos, funções de “slashing” para punir verificadores que tentem manipular as piscinas de liquidez para seu proveito.

