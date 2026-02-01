Bitcoin vs Ethereum: quais são as principais diferenças?

Embora muitas vezes colocadas no mesmo saco, a verdade é que a rede Bitcoin e a rede Ethereum foram criadas com objetivos distintos e desempenham papéis muito diferentes no ecossistema blockchain.

Na rede Bitcoin, a criptomoeda é bitcoin

A bitcoin foi lançada em 2009 por Satoshi Nakamoto e é a primeira criptomoeda da história. O principal objetivo é funcionar como dinheiro digital descentralizado, permitindo transferências de valor sem intermediários como bancos ou governos.

No que diz respeito aos mecanismos de consenso, a rede Bitcoin utiliza Proof of Work, que depende de mineração e implica um consumo energético elevado.

Bitcoin (com B maiúsculo) > refere-se à rede/protocolo blockchain

bitcoin (com b minúsculo) > refere-se à criptomoeda (a unidade de valor)

Na rede Ethereum, a criptomoeda é a ether

A rede Ethereum, lançada em 2015 por Vitalik Buterin, veio alargar o conceito de blockchain. Em vez de servir apenas para transferências de valor, a Ethereum foi criada como uma plataforma programável.

Na prática, a Ethereum permite:

Criar smart contracts (contratos inteligentes)

Desenvolver aplicações descentralizadas (dApps)

Suportar áreas como DeFi, NFTs, jogos blockchain, DAOs e identidade digital

A Ether (ETH) é a criptomoeda da rede, usada sobretudo para pagar taxas de transação e executar contratos. A rede Ethereum usa como mecanismo de consenso Proof of Stake, um modelo mais eficiente que o Proof of Work, onde os validadores bloqueiam ETH para garantir a segurança da rede.