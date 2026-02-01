PplWare Mobile

Governo: medidas de apoio às famílias e empresas afetadas pela depressão Kristin

Notícias

Autor: Pedro Pinto

  1. Max says:
    1 de Fevereiro de 2026 às 18:03

    A E-Redes diz que atualmente tem 160 mil clientes sem energia elétrica – uma melhoria face a sábado, em que eram 170 mil. Onde tempestade mais atingeu vê-se pelo impacto regional: Leiria 140-150 mil clientes, Santarém 30 mil, Castelo Banco 13 mil, Coimbra 7 mil.
    Nas comunicações móveis, afetadas por danos em torres e cortes de energia, as falhas chegaram a atingir 300 mil pessoas no dia 28. Uns conhecidos que moram perto da Marinha Grande, hoje, ainda não tinham eletricidade (já estava a voltar, às vezes), água e comunicações. Vai-se sabendo deles porque vão às compras a um supermercado na Marinha Grande, que tem internet, e ligam por WhatsApp.

  2. Manuel da Rocha says:
    1 de Fevereiro de 2026 às 18:47

    Estive na zona, entre Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra. Os postes, de alta tensão, caíram. Caiu 1, das 23 torres, de comunicações e caiu a torre da rádio local.
    Sem electricidade, sem comunicações, desde as 6 da manhã, de dia 28. Desta vez, foi ainda pior, que no 28 de Abril de 2025… torres desligaram-se, 2 horas depois, do temporal, desligar, a electricidade. O SIRESP (tão criticado) funcionou, só para comunicações rádio (as de dados, desapareceram… ás 6).
    Muita gente não tinha pilhas, não tinha velas (achei engraçado que, eu, um gajo de cidade, se lembrou, da funerária local, vendia velas… numa aldeia de 23 pessoas, alguns com metade da minha idade, ninguém se lembrou, que há muitas velas, à venda, na funerária, só que é preciso pagar em numerário) e rádios, e lanternas, não funcionavam. Petromax, não há petróleo, em lado nenhum, de Lisboa lá. Só arranjei 3 litros, numa mercearia, no Infantado.
    No centro, das vilas, já há telemóveis (e rede móvel 4G), graças a geradores, uns do exército, outros, alugados pelas câmaras municipais. Achei engraçado, uma loja Auchan, ter 3 seguranças, à entrada, a filtrar quem entra “Tem de pagar, em dinheiro. Não se aceita multibanco, ou apps ou telemóveis.” Lá dentro, pilhas, não há. Lanternas, isqueiros, fósforos, tudo vazio. Velas… até as mais caras, tudo vazio. Frutas, vegetais, frescos, 1 caixa, algumas já vazias. Embalados, isso havia tudo. A funcionária disse que “As pessoas usam a lareira, para cozinhar. Daí que estão a sair melhor, os kg de feijão/grão seco, do que latas.”
    Só 1 estrada, por onde passei (logo a seguir à saída do IC8) é que estava obstruída, por um poste e uma árvore caídos. Como é acesso secundário, não deve importar, já que a directa, para 236-1, estava desimpedida. Só vi 2 carros, em 45km, feitos dentro do distrito de Leiria.

  3. Factos says:
    1 de Fevereiro de 2026 às 19:06

    Adivinhem de onde vai sair o dinheiro deste apoio? 🙂

    “Ah mas os impostos que pagamos servem para isso e tal…”.

    Era verdade se não vivessem no país das maravilhas.

  4. Ric/\rdo says:
    1 de Fevereiro de 2026 às 19:17

    Acho bem que deem suporte e me deixem carregar o meu model 3 tesla a borla e a financiar me uma nova ewall charger e paineis no valor de 12000 euros. Grande governo!

