Governo: medidas de apoio às famílias e empresas afetadas pela depressão Kristin

O Governo anunciou um pacote de apoio extraordinário de cerca de 2,5 mil milhões de euros para responder aos estragos causados pela depressão Kristin, que afetou gravemente o país, com prejuízos em habitações, agricultura, empresas e infraestruturas.

O pacote de apoios inclui ajudas diretas, linhas de crédito, moratórias fiscais e contributivas, bem como mecanismos de recuperação rápida, com o objetivo de mitigar os prejuízos e acelerar o regresso à normalidade nas regiões mais afetadas.

Kristin: Principais medidas aprovadas pelo executivo incluem:

Apoios à reconstrução

Subsídios de até 10 000 € para obras de reconstrução em habitações próprias, explorações agrícolas e áreas florestais danificadas, sem necessidade de documentação quando não houver seguro aplicável.

Reparação urgente de coberturas e telhados

Será organizada uma reunião com o setor da construção para agilizar reparações prioritárias, reduzindo novos danos.

Estrutura de missão para recuperação

Foi criada uma equipa liderada por um coordenador, com sede em Leiria, para planear e executar a recuperação das zonas afetadas com participação de autarquias, ministérios e setores sociais e produtivos.

Seguro e peritagens aceleradas

As seguradoras comprometeram-se a realizar 80 % das vistorias nos próximos 15 dias, utilizando registos fotográficos em muitos casos para agilizar pagamentos.

Simplificação de licenças

As obras públicas e privadas de reconstrução ficam isentas de licenciamento e de controlo prévio urbanístico e ambiental neste regime excecional.

Apoios sociais diretos

Famílias com dificuldades económicas ou perda de rendimentos terão acesso a apoios sociais de até 537 € por pessoa ou 1 075 € por agregado familiar.

Apoios a instituições sociais

Entidades como as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) receberão reforço financeiro para apoiar as comunidades afetadas.

Medidas para empresas

As empresas afetadas terão isenção de contribuições para a Segurança Social por seis meses e acesso a um regime simplificado de lay-off durante três meses.

Moratórias

Os créditos à habitação e às empresas terão uma moratória de 90 dias, podendo ser prorrogada por até 12 meses adicionais.

As obrigações fiscais entre 28 de janeiro e 31 de março são adiadas para abril.

Linhas de crédito

Uma linha de crédito de 500 milhões de euros será criada para apoiar a tesouraria das empresas e outras organizações.

Outra linha de 1 000 milhões de euros destina-se à recuperação empresarial, particularmente para perdas não cobertas por seguros.

Investimento em infraestruturas

400 milhões de euros serão transferidos para a recuperação urgente da rede rodoviária e ferroviária.

Outros 200 milhões serão enviados às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) para reconstruir equipamentos e infraestruturas locais, como escolas.

Foi ainda aprovado um montante de 20 milhões de euros para intervenções urgentes no património cultural afetado

Com este pacote extraordinário de 2,5 mil milhões de euros, o Governo procura dar uma resposta rápida e robusta aos estragos provocados pela tempestade Kristin, apoiando famílias, empresas e autarquias na fase de reconstrução.