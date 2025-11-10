Depósito e reembolso de embalagens arranca em abril. Como vai funcionar?

PplWare Mobile

  1. David Guerreiro says:
    10 de Novembro de 2025 às 19:47

    Mais uma medida para sacar dinheiro ao consumidor. Fazerem a indústria reduzir o plástico, não o fazem.

  2. LS says:
    10 de Novembro de 2025 às 20:00

    “Ao comprar uma embalagem de plástico ou alumínio, o consumidor terá de pagar o valor de depósito, podendo recebê-lo de volta, após entregar a garrafa ou a lata vazia num ponto de recolha.”

    “Embalagens danificadas ou com rótulo ilegível não serão aceites, nem as embalagens que contenham derivados lácteos ou vinho. Isto, porque podem contaminar os materiais recicláveis.”

    Ou seja – vamos passar a pagar mais à cabeça por algo que já tinhamos, para poder obter de volta esse valor mas só e apenas se as embalagens de plástico estiverem impecaveis…. Mas eles vão reutilizar as embalagens? Até que ponto é que esta solução é viável do ponto de vista ambiental, social e economico?

    Não me faz sentido – se alguém me quiser iluminar, agradeço 🙂

    • rjplopes says:
      10 de Novembro de 2025 às 20:26

      Este sistema existe há décadas na Alemanha e noutros países. Se lá funciona e faz sentido, porque não haveria de ser a mesma coisa cá?

      https://allaboutberlin.com/guides/pfand-bottles

      Um pormenor que falta mencionar neste artigo, é que a introdução deste sistema está também relacionada com as alterações à forma como a recolha do lixo vai passar a ser paga. Até agora, o valor a pagar estava indexado ao consumo de água, o que era injusto para as pessoas que se esforçam por fazer o máximo de reciclagem possível. A partir de 2030, deixa de se pagar em função do consumo de água e passa-se a pagar em função da quantidade de lixo produzido e quem não fizer separação será penalizado.

      https://www.deco.proteste.pt/familia-consumo/orcamento-familiar/opiniao/sistema-payt-adiamento-2030-retrocesso-familias-antonieta-duarte

      Por isso é bom que a malta que ainda não se habituou a reciclar o comece a fazer, caso contrário, no caso deste tipo de embalagens vai pagar duas vezes: pela valor do depósito quando compra o artigo e depois quando o deita ao lixo porque não o reciclou.

  3. Hugo Nabais says:
    10 de Novembro de 2025 às 20:12

    “o consumidor terá de pagar o valor de depósito, podendo recebê-lo de volta, após entregar a garrafa ou a lata vazia num ponto de recolha.”
    Tinha de ser! Aplicar mais taxas extras! Em vez de criar um valor que se pudesse receber por reciclar, vamos arranjar é uma nova forma de cobrar mais taxas!

