Depósito e reembolso de embalagens arranca em abril. Como vai funcionar?
Mais de quatro anos depois do previsto, o chamado Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) entrará em vigor em abril do próximo ano. Saiba como vai funcionar esta iniciativa, que procura promover a reciclagem e a economia circular, recompensando aqueles que devolverem as suas embalagens.
Com 2500 máquinas e oito mil postos de recolha disponíveis, aquando do arranque da iniciativa, o SDR vai funcionar como o antigo sistema das garrafas de vidro, mas, agora, aplicado ao plástico, metal e aço.
Embora devesse ter entrado em vigor a 1 de janeiro de 2022, o SDR arrancará no dia 10 de abril de 2026 e procurará promover a devolução de embalagens usadas, bem como a reciclagem e a economia circular.
O objetivo passará por alcançar taxas de reciclagem na ordem dos 90% até 2029 para as garrafas de plástico e as latas de metal de utilização única.
Como vai funcionar o sistema de depósito e reembolso de embalagens?
Ao comprar uma embalagem de plástico ou alumínio, o consumidor terá de pagar o valor de depósito, podendo recebê-lo de volta, após entregar a garrafa ou a lata vazia num ponto de recolha.
Sobre estes pontos, importa informar que os hipermercados ou supermercados de grande dimensão serão obrigados a aceitar todas as embalagens, ao passo que as lojas entre 50 e 400 metros quadrados aceitarão apenas as embalagens que venderem.
Os estabelecimentos mais pequenos estarão isentos, mas podem aderir ao SDR de forma voluntária.
O valor do depósito, que ainda não foi determinado, será discriminado na embalagem e cobrado no momento da compra.
No caso dos hotéis, restaurantes e cafés, onde serão disponibilizados pontos de recolha, também, o consumidor pode:
- Deixar a embalagem e não pagar o depósito;
- Levar a embalagem consigo, ver o valor do depósito cobrado e ser reembolsado, depois, mediante devolução e comprovativo de compra.
Além de o SDR não incluir vidro, só serão aceites embalagens não reutilizáveis até três litros de capacidade, excluindo-se, assim, os garrafões de água.
Embalagens danificadas ou com rótulo ilegível não serão aceites, nem as embalagens que contenham derivados lácteos ou vinho. Isto, porque podem contaminar os materiais recicláveis.
Como receber o reembolso?
Conforme previsto, haverá cinco formas por via das quais poderá receber o reembolso:
- Dinheiro;
- Troca direta por outra embalagem;
- Vale de compras;
- Transferência digital;
- Converter o valor em descontos ou serviços.
Além destas, o consumidor pode ainda doar o valor a instituições.
Os vales de desconto ou os comprovativos de retorno têm a validade mínima de 12 meses.
Mais uma medida para sacar dinheiro ao consumidor. Fazerem a indústria reduzir o plástico, não o fazem.
“Ao comprar uma embalagem de plástico ou alumínio, o consumidor terá de pagar o valor de depósito, podendo recebê-lo de volta, após entregar a garrafa ou a lata vazia num ponto de recolha.”
“Embalagens danificadas ou com rótulo ilegível não serão aceites, nem as embalagens que contenham derivados lácteos ou vinho. Isto, porque podem contaminar os materiais recicláveis.”
Ou seja – vamos passar a pagar mais à cabeça por algo que já tinhamos, para poder obter de volta esse valor mas só e apenas se as embalagens de plástico estiverem impecaveis…. Mas eles vão reutilizar as embalagens? Até que ponto é que esta solução é viável do ponto de vista ambiental, social e economico?
Não me faz sentido – se alguém me quiser iluminar, agradeço 🙂
Este sistema existe há décadas na Alemanha e noutros países. Se lá funciona e faz sentido, porque não haveria de ser a mesma coisa cá?
https://allaboutberlin.com/guides/pfand-bottles
Um pormenor que falta mencionar neste artigo, é que a introdução deste sistema está também relacionada com as alterações à forma como a recolha do lixo vai passar a ser paga. Até agora, o valor a pagar estava indexado ao consumo de água, o que era injusto para as pessoas que se esforçam por fazer o máximo de reciclagem possível. A partir de 2030, deixa de se pagar em função do consumo de água e passa-se a pagar em função da quantidade de lixo produzido e quem não fizer separação será penalizado.
https://www.deco.proteste.pt/familia-consumo/orcamento-familiar/opiniao/sistema-payt-adiamento-2030-retrocesso-familias-antonieta-duarte
Por isso é bom que a malta que ainda não se habituou a reciclar o comece a fazer, caso contrário, no caso deste tipo de embalagens vai pagar duas vezes: pela valor do depósito quando compra o artigo e depois quando o deita ao lixo porque não o reciclou.
“o consumidor terá de pagar o valor de depósito, podendo recebê-lo de volta, após entregar a garrafa ou a lata vazia num ponto de recolha.”
Tinha de ser! Aplicar mais taxas extras! Em vez de criar um valor que se pudesse receber por reciclar, vamos arranjar é uma nova forma de cobrar mais taxas!