Chen Zhi: o mastermind de um esquema de criptomoedas no valor de $14 mil milhões

Chama-se Chen Zhi e é acusado de ser o mastermind de um esquema de criptomoedas no valor de 14 mil milhões de dólares, a partir do Camboja.

Natural da China, Chen Zhi mudou-se para o Camboja por volta de 2010, aproveitando as oportunidades num mercado imobiliário em expansão, impulsionado por investimentos chineses e expropriações de terras pelo governo.

De acordo com a BBC, fundou o Prince Group, em 2015, expandindo-se rapidamente para vários setores, incluindo bancos e companhias aéreas.

A rápida ascensão foi marcada pela cidadania cambojana, que lhe permitiu comprar terras diretamente, bem como pelo estabelecimento de conexões políticas importantes que reforçaram os seus empreendimentos comerciais.

Aparentemente filantropo, o império de Chen parece ter sido construído sobre uma rede obscura de fraudes, incluindo online, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro.

Maior apreensão de criptomoedas da história

O império começou a cair em 2019 com a proibição dos casinos online em Sihanoukville, no Camboja. Contudo, Chen Zhi continuou a investir em propriedades em Londres e Nova Iorque, e a adquirir jatos privados e obras de arte, mantendo um estilo de vida de luxo.

Agora, o empresário chinês está no centro da maior apreensão de criptomoedas da história, com cerca de 14 mil milhões de dólares em bitcoins confiscados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

Autoridades dos Estados Unidos e do Reino Unido impuseram sanções a 128 empresas associadas a Chen Zhi, acusando-as de realizar operações fraudulentas elaboradas que envolvem extorsão sexual e trabalho forçado de indivíduos presos em complexos fraudulentos.

Uma investigação conduzida pelos Estados Unidos revelou uma sofisticada rede de empresas de fachada e carteiras de criptomoedas destinadas a ocultar a origem dos fundos.

As alegações detalham o tratamento brutal das vítimas dentro desses complexos, destacando o custo humano das operações de Chen.