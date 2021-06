Apple Music já implementou suporte para áudio espacial e áudio sem perdas

No mês passado, a Apple confirmou que o Apple Music iria passar a oferecer áudio sem perdas (Lossless) e Áudio Espacial (Spatial Audio). Com o WWC21 à vista, tudo ficou guardado para que este evento desse a conhecer e libertasse as novidades. Assim, após o anúncio durante o evento de ontem, a Apple lançou ao mundo estes novos recursos já para todos, quer os que têm o iOS 14, quer os que já têm a beta do iOS 15.

Para começar já a beneficiar destas novidades, vamos mostrar onde se ativam no iOS. Se não os encontrar, reinicie o iPhone.

Se tem o prazer de utilizar estas tecnologias combinadas, isto é, Apple Music com álbuns que suportem Lossless e Spatial Audio e os AirPods Pro ou AirPods Max, então vai gostar da experiência audiófila. Assim, antes de mais, vamos ativar as funcionalidades no nosso iOS.

Como gerir as funcionalidades Lossless e Spatial Audio

Assim que estiver disponível, o utilizador verá uma nova opção no menu Música nas Definições. Aí poderá escolher se o Áudio Espacial com Dolby Atmos está Desativado, Sempre ativo ou Automático.

Com a opção Automático a usar conteúdo Dolby Atmos, sempre que o seu dispositivo se ligue a acessórios compatíveis, como os AirPods e os Beats, o seu dispositivo reconhece como suporte para o recurso. Para outros tipos de auscultadores, pode ser necessário selecionar manualmente a opção Sempre ligado.

Uma secção separada oferece opções para a Qualidade do áudio. Aqui o utilizador pode ativar o Áudio sem perdas, e pode gerir os ficheiros de áudio de alta qualidade. Além disso, pode ativar Alta qualidade sempre que usar Streaming com dados, Streaming com WiFi ou quando estiver a usar ficheiros de música descarregados.

Apple Music já mostra a informação nalguns álbuns

Apesar de ainda não existirem, à data de hoje, muitos álbuns com estas novas funcionalidades de áudio, já se encontram alguns que permitem ter uma ideia do que acrescentam à experiência de utilização.

Conforme mostram as imagens, os temas que estão disponíveis com Spatial Audio e Lossless Audio, estão identificados e permitem mesmo ao utilizador receber mais detalhes, ao clicar em cima destas tecnologias.

Em resumo, se tem o seu iPhone com a última versão do iOS 14, ou com a beta do iOS 15, já pode tirar proveito, sem pagar mais por isso, de qualidade acrescida no Apple Music.

