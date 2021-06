iOS 15: App Encontrar permite que o utilizador descubra dispositivos desligados ou apagados

A Apple ontem apresentou um iOS 15 com uma mão-cheia de excelentes novidades. Antes de mais, vai ser o sistema operativo móvel com maior suporte até hoje lançado no mundo dos smartphones. Além disso, as novidades lançadas, colocam na mão do utilizador um controlo sobre os seus dispositivos como nunca o havia feito. Vamos destacar algumas novidades individualmente, começando com a App Encontrar.

Depois de instalarmos todos os sistemas e fazendo uma primeira ronda pelo que foi apresentado, percebemos que agora a app Encontrar permite que o utilizador descubra dispositivos que estão desligados ou apagados.

iOS 15: Rede Encontrar irá localizar dispositivos desligados

Este sempre foi um sistema pioneiro no que toca a descobrir os dispositivos e a Apple acrescentou-lhe uma carga de importância acrescida com o lançamento dos AirTags. Aliás, veja aqui a nossa análise onde esclarecemos e explicamos tudo sobre esta rede fantástica Encontrar (Find My).

Agora, com a apresentação e lançamento da versão beta do iOS 15, na enorme rede Encontrar, a Apple diz que o utilizador pode localizar dispositivos mesmo depois de desligados, um recurso útil se um dispositivo for perdido, ou roubado e posteriormente desativado, ou se um dispositivo perdido estiver com a bateria fraca.

Como é normal, a Apple ainda não abriu o leque totalmente das muitas novidades que este sistema tratará. Portanto, ainda não está claro como irá funcionar este recurso funciona. No entanto, possivelmente irá dar informação ao utilizador onde foi a última vez que foi detetado, eventualmente usando o mesmo sistema de propagação via rede Encontrar dessa localização.

Apple abre rede Encontrar a mais dispositivos

A empresa vai mais longe, pois também afirma que a rede ‌Encontrar (Find My‌) emparelhada com o Bloqueio de Ativação pode localizar um dispositivo perdido mesmo depois de apagado, de modo que os ladrões não poderão limpar o seu dispositivo para desativar a localização.

Assim, para garantir que ninguém seja induzido a comprar um dispositivo roubado que ainda está bloqueado com o seu ID Apple, aquele ecrã inicial Olá mostrará claramente que o seu dispositivo está bloqueado, localizável e ainda pertence a outra pessoa.

Por fim, conforme foi mostrado na keynote, a rede Encontrar irá disparar alertas de separação que notificam um utilizador se este deixar um AirTag, dispositivo Apple, ou acessório da rede Encontrar (Find My network) num local desconhecido.

A cereja em cima do bolo vem com o suporte agora aos AirPods Pro e AirPods Max. No novo sistema operativo irá aparecer um novo widget Encontrar que oferece uma visão geral diretamente a partir do ecrã inicial.