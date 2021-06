Capacete inteligente LIVALL EVO21 – para uma maior segurança nas estradas

Quem é do tempo em que se andava de bicicleta por qualquer lado sem qualquer proteção? Os tempos mudaram e pelas estradas há muito mais pessoas, muitos mais carros e camiões e a própria velocidade com que se circula nas estradas é muito maior, logo, os perigos são maiores. O capacete é fundamental para evitar problemas acrescidos em caso de acidente. E como tudo é inteligente… hoje vamos mostrar também um capacete inteligente.

Conheça o capacete inteligente LIVALL EVO21 que está disponível em campanha de crowdfunding.

Capacete inteligente LIVALL EVO21

Não é preciso ser muito velho para se ter andado de bicicleta, skate ou trotinete sem capacete ou qualquer outra proteção. A verdade é que muitas complicações de saúde poderiam ter sido evitadas, mas os tempos eram outros. Hoje os perigos são em muito maior número e a informação também é muito maior.

O capacete tradicional oferece apenas proteção passiva em caso de acidente, mas a verdade é que se pode ir mais além. Esta peça poderá oferecer uma prevenção ativa prevenir mesmo acidentes.

Os capacetes “inteligentes” não são de agora. Por exemplo, a LIVALL lançou há 7 anos capacetes com um sistema de alertas inteligente, nomeadamente uma luz de perigo e um sistema SMS. Mas existem outras marcas que também apostam neste segmento.

Mas agora é dado um passo mais além. Segundo a empresa, o capacete inteligente LIVALL EVO21 apresenta-se com uma estrutura ultraleve, com um sistema de visibilidade a 360º, com sistema SOS patenteado e ainda com uma proteção contra impactos aprimorada.

Integra uma luz na dianteira que muda de cor e luzes de aviso traseiras de 270º com lúmens mais elevados para alertar as pessoas à volta. Outra particularidade é o facto destas luzes poderem ser controladas manualmente, através de um controlo remoto colocado guiador. Assim, poderá facilmente sinalizar, por exemplo, mudanças de direção.

Alerta de travagem e sistema SOS com localização GPS

Outra das vantagens deste capacete inteligente LIVALL EVO21 está relacionada com a sua ação em momentos de travagem de emergência.

O capacete tem a capacidade de detetar uma travagem brusca e aciona as luzes imediatamente, alertando outros condutores para o perigo.

Em caso de queda, o capacete tem também um sistema de segurança adicional. Existe um sistema de GPS integrado que permite enviar alertas com a localização, diretamente para um contacto de emergência.

Segundo a LIVALL, o capacete inteligente LIVALL EVO21 passou por testes rigorosos de segurança para oferecer uma proteção de impacto máximo em caso de queda ou embate e ainda tem classificação A-Star.

Ao implantar o design de ventilação aerodinâmica e área de ventilação aumentada, o capacete oferece respirabilidade máxima, mantendo um peso ultraleve de 350g.

Devido à sua excecional duração de bateria de 10 horas, pode proporcionar uma semana inteira de deslocações com uma única carga com facilidade (considerando 2 horas de utilização, durante 5 dias). Além disso, as luzes são acionadas essencialmente à noite, pelo que, durante o dia, o consumo de bateria será reduzido.

O capacete inteligente LIVALL EVO21 está disponível em campanha crowdfunding, com várias opções disponíveis a partir de 73 €. As entregas são feitas já no próximo mês de julho e a campanha termina no próximo dia 13.

LIVALL EVO21 Smart Helmet