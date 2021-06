WWDC 2021 – Venha conhecer as novidades da Apple para o iOS e muito mais [em direto]

A Apple reservou o dia de hoje para mais uma grande keynote dedicada essencialmente ao software e aos programadores. É hoje na WWDC 2021 que se vão ficar a conhecer o que a empresa está a preparar para o iOS 15, para o iPadOS, watchOS, tvOS e até sobre o macOS e, quem sabe, até lançar um novo sistema operativo. Recentemente, falámos aqui do homeOS que poderá estar associado ao HomeKit e que poderá ser também hoje anunciado. Mas ao nível de hardware também deverão surgir algumas surpresas!

Junte-se a nós e acompanhe o evento em direto.

Apple WWDC 2021 – Acompanhe o evento em direto

Destaques

Tim Cook sobe a palco e tem finalmente uma plateia cheia… de Memojis!

O número da Apple está a falar um pouco sobre inclusão e aumento da diversidade na empresa… mas agora queremos ouvir falar do iOS. É a hora do iOS 15 com Craig Federighi.

iOS 15

As novidades começam a ser divulgadas com foco no FaceTime. Segundo Craig, as videochamadas podem ser exaustivas, então a Apple quer torná-las mais “naturais, confortáveis ​​e realistas”. Consequentemente, teremos suporte de áudio espacial.

O FaceTime terá ainda visão em grade, modo retrato com blur automático do fundo e ainda o SharePlay. Trata-se de um novo conjunto de formas de partilhar conteúdo multimédia durante uma chamada FaceTime. Nomeadamente, música, filmes e partilha de ecrã.

A app Mensagens surge também com novidades. Uma das principais novidades é a nova forma de partilhar conteúdo com outras pessoas.

As notificações ganham uma nova imagem e agora aparecem em forma de sumário, onde o utilizador pode definir aquelas que têm prioridade, tendo assim acessíveis as informações que realmente interessam.

Indicar aos contactos que está com o smartphone em modo noturno (do not disturb) é outra das grandes novidades, há muito esperada.

Focus vai permitir que o utilizador possa configurar modos para trabalho, pessoal, etc. O iPhone recorre a IA no dispositivo para tentar adivinhar quais notificações que o utilizador deseja ver e até reorganiza o ecrã principal.

Craig introduz uma nova funcionalidade: Live Text. Esta opção é utilizada através da câmara e permite identificar texto numa de uma imagem. Pode selecioná-lo, copiar, colar e até traduzi-lo.

Na galeria do Fotos os utilizadores vão poder criar Memórias e associar-lhes músicas diretamente do Apple Music.

A Apple vai permitir suporte de acesso a uma série de serviços e dispositivos através do smartphone e terá o Digital ID disponível.

O Apple Maps chega com nova imagem a Portugal

A Apple trará aos utilizadores em Portugal uma nova experiência no Apple Maps, incluindo um globo, à semelhança do Google Earth, para uma navegação mais imersiva.

Em resumo

AirPods

Os AirPods recebem uma série de novidades, incluindo o Conversation Boost, para melhorar as conversas com quem tem dificuldades auditivas. Vai poder receber notificações e terá uma função para serem encontrados.

A Apple aproveitou para anunciar também o Dolby Atmos no Apple Music e áudio espacial para Mac e Apple TV.

iPadOS 15

As novidades para o iPadOS começam com os novos widgets que tornarão a utilização mais produtiva. O Multitasking surge como novidade em seguida. Basicamente, o utilizador poderá utilizar várias apps em simultâneo e ajustar o tamanho da app que está a usar, sem que as outras sejam escondidas.

Há ainda uma nova área que permite minimizar as apps em multitasking.

As Notas recebem as “Quick Notes”. Basicamente é possível tirar notas rápidas a partir de um pequeno ecrã que surge sobre aquilo que está a ser visualizado.

O tradutor da Google é o mais popular da internet. Mas a Apple tem também a sua proposta que agora recebe o AutoTranslate, que permite traduzir qualquer coisa a partir de uma imagem de forma instantânea… nada que já não tenhamos visto algures…

Em resumo

Segurança

Mail Privacy Protection é uma das novidades apresentadas neste campo. A informação de rastreamento podem ser bloqueadas diretamente a partir da app Mail.

O Safari Intelligent Tracking Prevention também esconde endereços de IP.

E a Siri que é usada em mais de 600 milhões de dispositivos todos os meses? Por definição, todo o áudio passará a ser processado no dispositivo, ou seja, poderá ser utilizada offline.

iCloud+

Sem custos adicionais para os clientes Apple o iCloud torna-se “Plus” com três novas funcionalidades de peso: Private Relay, Hide My Email e HomeKit Secure Video. No entanto, não se sabe ao certo como funcionará este upgrade.

Por exemplo, o Hide My Email cria e-mails aleatórios para o utilizador se inscrever nos serviços, garantindo assim uma maior proteção da informação.

E agora… fala-se de saúde

Surgem três novas funcionalidades associadas à aplicação Saúde. Mobilidade é a primeira delas. O iPhone será capaz de avaliar o risco de queda com uma nova métrica chamada “Walking Steadiness”. Os sensores de movimento medem a velocidade, marcha, tempo, quando ambos os pés estão no chão, e outros parâmetros. Depois, avalia as mudanças no equilíbrio.

Depois desta avaliação, o utilizador poderá receber indicação de exercícios específicos para melhorar o equilíbrio.

As “Tendências” (trends) são um segundo novo recurso que mostram melhorias nas métricas gerais de saúde que a app rastreia. Esta tendência pode ser partilhada diretamente com o seu médico de forma a que consiga fazer uma avaliação com mais dados.

Assim, surge a Health Sharing como terceira novidade. Segundo a Apple, estas partilhas cumprem todas as exigências de segurança e privacidade dos dados. A palavra segurança e também privacidade são referidas com grande frequência.

Em resumo

Depois da Saúde… o Apple Watch

No watchOS 8 a app Breath está melhorado e com um recuso “refletir” para melhorar a concentração. A App Fitness Plus recebe Lady Gaga, Keith Urban, Alicia Keys, e há novas watchfaces.

O novo layout dedicado a fotos e partilha por mensagens ou mail também foi renovado.

HomeKit

As funcionalidades associadas ao HomeKit são destacadas como fácil de usar, melhor em conjunto e privacidade.

Em termos práticos, por exemplo, o iPod Mini poderá aceder a programas específicos da Apple TV e a Siri vai chegar a dispositivos de terceiros.

macOS Monterey

O novo macOS começa por destacar-se com novidades ao nível da comunicação em videochamadas e do trabalho, com a opção Focus também disponível.

O Universal Control permitirá utilizar por exemplo, o iPad como segundo ecrã de forma muito simples. Além de controlar o iPad e o Mac em simultâneo ainda é possível transferir documentos entre eles. Este recursos permite inclusivamente ter três dispositivos ligados a funcionar desta forma.

O AirPlay chega ao Mac e dá um passo que era necessário para uma maior ligação entre todo o ecossistema.

O Mac vai receber atalhos e o shortcut estará associado ao Finder, barra de menu, Spotlight e Siri. O Safari terá uma nova gestão de janelas e separadores tornando a barra de ferramentas mais limpa. Por exemplo, os reparadores poderão ser agrupados por URL. Poderão ser também partilhados, via mail, vários links que pertençam a um grupo de tabs. As extensões serão também trazidas ao Safari com novidades.

Em resumo

As API, Swift e App Store

Há novas API dedicadas às novidades apresentadas, mas o destaque vai para a “captura de objetos”. Um passo para a criação de fotos a partir de um objeto 3D. O exemplo dado é ao nível da decoração e da realidade aumentada.

Hoje soa mais de 1000 as apps mais populares que são desenvolvidas com base no Swift. A Apple apresetou o Concurrency, como uma forma de linguagem de programação mais moderna e simples.

A App Store tem mais de 600 milhões de utilizadores semanais e necessita de garantir a qualidade das apps. Uma das novidades prende-se com a partilha de apps e com os eventos dentro das apps, para avisar os utilizadores que vão surgir novidades.

Xcode Cloud surge como uma novidade para equipas de desenvolvimento de apps. A app é criada na cloud sendo mais fácil ir libertando os ciclos de processo do desenvolvimento da app. E claro… com segurança.

As versões Beta para programadores ficam disponíveis a partir de hoje. As beta públicas chegam no próximo mês.