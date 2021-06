Há vários sites internacionais OFF! CNN, Spotify, Twitch…

São vários os sites internacionais que estão com problemas. Desde o site da CNN, passando pelo site do Spotify até ao Twitch, os sites têm estado bastante instáveis e alguns deles acabam por ficar mesmo OFF.

Ainda não há informações oficiais do que está a acontecer, mas o erro 503 que apresentam indica que o servidor está temporariamente indisponível.

Há qualquer problema que está a afetar vários sites internacionais, alguns deles ligados à informação. A maioria dos sites que o Pplware testou apresentam a informação connection failure sendo depois apresentado erro 503.

O erro 503 (Service unavailable) poderá corresponder a uma situação temporária do lado do servidor. Por isso, se visitar um website e for apresentada esta mensagem é sinal de que o servidor poderá não estar disponível, devido a uma manutenção programada ou a excesso de tráfego no website.

(em atualização)

