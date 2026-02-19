Segurança Social: há mais uma novidade na app! Saiba o que é
O Pplware tem acompanhado de perto toda a evolução dos serviços da Segurança Social. As novidades têm sido muitas nos últimos tempos e agora há mais uma na app da Segurança Social. Saiba o que é.
A funcionalidade que já utilizava no Portal da Segurança Social chegou agora ao seu telemóvel, para que possa gerir os seus dados com ainda mais facilidade e rapidez.
Manter o seu IBAN atualizado é a melhor forma de garantir que recebe os seus apoios, pensões ou subsídios sem atrasos e com total segurança. Mais mobilidade, a mesma confiança.
Como fazer para registar ou alterar o seu IBAN?
Na App da Segurança Social, o caminho é simples:
- Aceda ao menu Consultar Dados
- Selecione a opção Conta bancária
- Registe ou altere o seu IBAN e já está!
De referir também que a app passou a incluir um chat/assistente virtual que ajuda a esclarecer dúvidas sobre os vários apoios sociais: abono de família, subsídio parental, desemprego, doença, Rendimento Social de Inserção, Complemento Solidário para Idosos, e mais.
Também já é possível efetuar pagamentos à Segurança Social através da funcionalidade MB WAY diretamente na app oficial.