É ilegal partilhar Operações STOP nas redes sociais? Saiba o que diz a lei
Com as redes sociais a funcionarem como verdadeiros “radares comunitários”, é cada vez mais comum ver publicações a alertar para Operações STOP em determinadas zonas. Mas afinal… é legal partilhar este tipo de informação?
As Operações STOP são ações de fiscalização rodoviária realizadas pelas autoridades, nomeadamente pela PSP e pela GNR. O objetivo:
- Combater a condução sob efeito de álcool ou drogas
- Fiscalizar excesso de velocidade
- Verificar documentação
- Reforçar a segurança rodoviária
Em muitos casos, estas operações têm caráter preventivo e até são divulgadas previamente pelas próprias autoridades.
Divulgar nas redes sociais as operações das autoridades é ilegal?
Em Portugal, não há uma legislação específica para sancionar a criação de grupos em redes sociais com o intuito de alertar outros condutores sobre operações policiais. A resposta é claramente NÃO, não é ilegal divulgar nas redes sociais as operações das autoridades.
No entanto, o Código da Estrada proíbe, por exemplo, o uso indevido das luzes dos veículos, incluindo os "sinais de luzes" para alertar outros condutores sobre operações policiais. Esta infração pode resultar numa coima entre 60 e 300 euros. Para o meio digital não há nada indicado no Código da Estrada.
Embora não seja ilegal, as autoridades (GNR e PSP) alertam frequentemente para os riscos desta prática:
- Fuga de criminosos: Ao avisar de uma operação STOP, pode estar a ajudar não só condutores sem documentos, mas também criminosos, pessoas com mandados de detenção ou condutores sob o efeito de álcool/drogas que podem causar acidentes graves mais à frente.
- Segurança: Muitas destas operações servem para detetar viaturas roubadas ou transporte de substâncias ilícitas.
O cenário internacional (Espanha)
É importante ter cuidado se viajar para fora. Em Espanha, a lei é muito mais rigorosa. Recentemente, condutores foram multados em valores elevados (até 30.000€ em casos graves) por avisarem sobre controlos policiais em grupos de Telegram ou WhatsApp, ao abrigo da Lei de Segurança Cidadã espanhola, que proíbe a partilha de imagens ou dados que possam pôr em perigo a segurança dos agentes ou o sucesso de uma operação.
Também é ilegal a caça à multa, no entanto…
Também é ilegal NÃO sinalizar os radares móveis, no entanto…
Também é ilegal as forças da autoridade usarem a sinalização de emergência para passar “por cima” do trânsito quando não existe de facto emergência (e os PJ’s. no carros descaracterizados são mato), no entanto…
Podia continuar mas, julgo não haver necessidade.