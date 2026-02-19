Bosch está a contratar para a sua nova equipa de I&D em Braga: software, engenharia e IA
A Bosch está a recrutar talentos especializados em software, IA e engenharia para reforçar uma nova equipa, em Braga. Esta vai desenvolver tecnologias avançadas para e-bikes e trabalhar em colaboração com outras equipas em Ovar e na Alemanha.
Tendo em vista o reforço da sua presença em Portugal, a Bosch instalará uma nova área de negócio em Braga, focada no desenvolvimento de soluções inovadoras para eBikes Systems.
A nova equipa de I&D vai concentrar-se no desenvolvimento de tecnologias de segurança avançadas, conectividade e serviços digitais.
Para a Bosch, as e-bikes são um pilar da mobilidade sustentável, oferecendo uma solução limpa, eficiente e inclusiva.
Como OEM, a Bosch está no centro dessa revolução, fornecendo a tecnologia, qualidade e inovação que impulsionam o crescimento e a popularidade das e-bikes em todo o mundo.
A sua presença em diversas marcas reforça a sua posição como um parceiro essencial na construção de um futuro mais sustentável para o transporte.
A Bosch está muito focada no desenvolvimento de uma mobilidade mais sustentável, e a eBike é um dos produtos com maior sucesso nesse âmbito.
Com a criação desta nova equipa vamos contribuir com o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções inteligentes de conectividade, que vão traduzir-se em funcionalidades avançadas que tornam a experiência da eBike mais individual, segura e sustentável.
Disse Vaithee Soundarrajan, responsável pela área de Embedded software.
Bosch vai desenvolver tecnologias para e-bikes
Através desta nova área de negócio localizada em Braga, a Bosch vai desenvolver e integrar, a partir de Portugal, várias tecnologias avançadas para e-bikes, incluindo as seguintes:
Algoritmos antirroubo baseados em Inteligência Artificial (IA) e machine learning;
- Embedded software;
- Sistemas de validação;
- Serviços em cloud;
- Infraestrutura de testes especializada (Device Farm).
Estas soluções têm como objetivo tornar a experiência de eBiking mais segura, conectada e confortável, mantendo ao mesmo tempo elevados padrões de qualidade e fiabilidade.
Segundo a Bosch, a nova equipa irá trabalhar em estreita colaboração com outras equipas noutras localizações da Bosch, nomeadamente na Alemanha, Suécia e Ovar, em Portugal, onde já existe uma equipa responsável pelo desenvolvimento de Connect Devices para as e-bikes, nomeadamente, displays e remote controls, soluções responsáveis por fazer a gestão e o controlo do equipamento.
Desta forma, a Bosch promove uma abordagem integrada e colaborativa, que combina competências em embedded software, IA, DevOps, teste de sistemas e desenvolvimento de algoritmos, garantindo a responsabilidade de ponta a ponta e acelerando o desenvolvimento de soluções completas.
Bosch está a recrutar para a nova equipa, em Braga
A nova equipa em Braga, que conta já com cerca de 20 pessoas, deverá crescer para cerca de 40 colaboradores até ao final do ano, e ultrapassar as 50 pessoas até 2027, dando resposta aos ambiciosos objetivos do projeto.
Para alcançar esses números, a Bosch está a recrutar novos talentos, perfis altamente especializados, nomeadamente:
- Engenheiros de Embedded software;
- Programadores C++;
- Data Scientists;
- Engenheiros DevOps;
- Especialistas em teste de sistemas com conhecimento de Python;
- Entre outros.
Com esta iniciativa, a Bosch volta a reforçar a sua presença em Portugal, investindo no talento nacional e reafirmando o seu papel de liderança na inovação tecnológica e mobilidade sustentável.