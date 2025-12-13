IA chega ao Google Tradutor: traz melhor compreensão de calão e expressões idiomáticas

A Google continua a integrar a sua inteligência artificial (IA) nos seus produtos principais, trazendo agora as capacidades do Gemini para o Google Tradutor para tornar as conversas mais naturais e contextualizadas.

Google traz traduções em tempo real e melhor tom de voz

A Google está a implementar novas funcionalidades assistidas pelo modelo Gemini na Pesquisa e na aplicação Tradutor. O objetivo primordial é oferecer traduções textuais mais precisas para frases que possuem significados mais subtis ou complexos.

O sistema deixará de fornecer traduções literais - que muitas vezes resultam em frases sem sentido prático - passando a levar em consideração termos de calão e expressões coloquiais para captar a verdadeira intenção do orador.

Esta atualização na tradução de texto está a ser disponibilizada inicialmente nos Estados Unidos e na Índia, permitindo a conversão entre o inglês e pouco menos de 20 outros idiomas, onde se incluem o alemão, espanhol, chinês e árabe. A funcionalidade está disponível tanto na aplicação para iOS e Android como na versão web.

O recurso de tradução de voz para voz do Gemini também recebeu melhorias significativas. Agora, é possível ouvir traduções em tempo real através de auscultadores. A Google afirma que esta nova funcionalidade, atualmente em fase beta na aplicação Android nos EUA (com previsão de chegada ao iOS no próximo ano), tenta "preservar o tom, a ênfase e a cadência de cada orador".

Isto permite que o utilizador compreenda melhor a direção da conversa e identifique quem está a falar. O sistema suporta mais de 70 idiomas e funciona com quaisquer auscultadores ligados ao dispositivo.

Foco renovado na tradução

Num movimento que aproxima a aplicação de plataformas educativas como o Duolingo, a Google reforçou as suas ferramentas de aprendizagem de idiomas impulsionadas por IA, introduzidas originalmente em agosto. O Tradutor passa agora a registar o número de dias seguidos que o utilizador pratica uma nova língua, permitindo um acompanhamento visual do progresso ao longo do tempo.

Adicionalmente, a funcionalidade de feedback foi aprimorada. O utilizador deverá receber dicas mais úteis e detalhadas sobre a sua pronúncia de palavras ou frases específicas.

Após um período em que o serviço recebeu poucas novidades, a Google tem vindo a adicionar ativamente novas funcionalidades ao Tradutor recentemente.

Para além das funcionalidades de prática de idiomas, uma atualização no mês passado introduziu a capacidade de selecionar entre traduções "Rápidas" e "Avançadas". Isto permite ao utilizador priorizar a velocidade quando tem pressa (por exemplo, ao pedir uma bebida num bar) ou optar por traduções mais precisas e ricas em contexto utilizando o Gemini.

