Trump e Elon Musk pegam-se forte nas redes sociais

A relação entre Donald Trump e Elon Musk já teve melhores dias. Depois da proximidade política e apoio mútuo, a relação deteriorou-se drasticamente e já chegou às redes sociais.

O que está na origem do conflito entre Trump e Elon Musk?

Tudo começou com a aprovação do "One Big Beautiful Bill Act", um pacote legislativo americano avaliado em 1,6 biliões de dólares, que poderá aumentar o défice nacional em até 3 biliões.

Elon Musk criticou duramente o projeto, dizendo que é uma "abominação repugnante" e que está cheio de “gastos inúteis” (o chamado pork barrel). Musk queixou-se ainda de que o projeto remove apoios aos veículos elétricos (como os da Tesla), mas mantém subsídios à indústria do petróleo e gás.

Donald Trump reagiu com a dureza que o caracteriza, chamando Musk de "louco" e acusando-o de estar apenas chateado por perder subsídios para a Tesla. Trump também recordou que Musk apoiou financeiramente a sua campanha em 2024 com mais de 270 milhões de dólares.

Musk respondeu no X (antigo Twitter), dizendo que Trump não teria vencido sem o seu apoio e sugeriu até criar um partido político centrista.

Insinuou também que Trump poderia estar envolvido em documentos confidenciais ligados a Jeffrey Epstein — embora sem apresentar provas.

Numas das últimas "picardias", Trump refere que "A maneira mais fácil de poupar dinheiro no nosso Orçamento, Milhares e Milhares de Milhões de Dólares, é acabar com os Subsídios e Contratos Governamentais do Elon. Sempre me surpreendeu que o Biden não o tenha feito!"

Em resposta, Musk refere que "À luz da declaração do Presidente sobre o cancelamento dos meus contratos governamentais, @SpaceX começará imediatamente a desativar a sua nave Dragon"

A guerra aberta entre Musk e Trump marca o fim de uma aliança estratégica e poderá ter implicações políticas e económicas significativas. Ambos continuam a influenciar grandes audiências, e este conflito poderá agitar ainda mais o cenário eleitoral nos EUA.