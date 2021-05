Apple Music versão Web “confirma” a oferta de alta fidelidade

Há algum tempo que se faziam notar os indícios de que a Apple estaria a preparar novidades para o Apple Music. Depois das pistas no iOS 14.6 beta 1 e da versão beta da app para Android, agora há “conformações” da chegada de conteúdos HiFi à plataforma de música.

A Apple está a preparar toda a sua linha de áudio para receber a novidade e foi no código-fonte do music.apple.com que, mais uma vez, se encontrou referência à oferta de alta fidelidade.

Apple Music poderá amanhã apresentar novidades

As referências no código-fonte da página do Apple Music são “Lossless”, “Hi-Res Lossless”, “Dolby Atmos” e “Dolby Audio”. Esta presença de Dolby (que já existia na versão beta do iOS 14.6) é interessante e pode sugerir que o áudio espacial será adicionado ao serviço.

Além destas pistas, a Apple publicou agora um teaser “Prepare-se… A música nunca mais será a mesma”, diz o anúncio na app de música para no iOS e macOS. Portanto, podemos facilmente adivinhar que o lançamento é mais do que iminente. Isto coincidiria com um rumor recente que evocou uma apresentação para 18 de maio (amanhã, portanto).

O primeiro boato sobre a oferta HiFi da Apple Music data do início do mês. Houve muitos indícios desde então, principalmente com a versão beta do iOS 14.6 e na app do serviço no Android. Só falta a formalização pela Apple.

Também será uma forma de verificar se o rumor sobre o preço é verdadeiro. De acordo com os leaks, a oferta HiFi será integrada às ofertas sem aumento de preço. Isso seria benéfico para utilizadores que teriam um som melhor sem pagar mais.

Por fim, outra dúvida é se a empresa de Cupertino irá lançar também os AirPods 3.

