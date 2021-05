Novos rumores dizem que a Apple lançará os AirPods 3 a 18 de maio

Depois do sucesso que parecem estar a ter os Airtags, a Apple já prepara um novo lançamento, mas agora para o segmento do áudio. Depois de muitos meses de rumores, os AirPods 3 poderão estar quase a chegar ao mercado. Segundo novas informações, embora por canais que não são os oficiais, a empresa de Cupertino poderá já ter finalizado todo o processo e estará pronta a lançar os AirPods 3 (nome não oficial) na próxima terça-feira, 18 de maio.

Os AirPods 3 serão, eventualmente, um produto entre os AirPods 2 e os AirPods Pro. Contudo, estes novos auscultadores poderão trazer novidades ao nível do processamento áudio.

Apple AirPods 3 podem ser lançados na próxima semana

Como é natural, estas hipotéticas informações não partiram de nenhum canal oficial. Na verdade, foi o Youtuber Luke Miani que deixou como uma informação “plausível” pelo que foi partilhado também pelo canal AppleTrack. De acordo com as fontes de Miani, os AirPods 3 já estão pronto para serem lançados e a Apple deve anunciá-los através de um comunicado à imprensa em 18 de maio.

Além disso, a Apple, aproveitando este lançamento, poderá igualmente apresentar o novo plano de HiFi do Apple Music no mesmo dia.

Embora Miani não tenha um histórico de partilha de rumores da Apple que se tenham tornado “factos”, um relatório publicado no passado dia 1 de maio já havia sugerido que a Apple poderia anunciar os novos AirPods “nas próximas semanas”.

Citando as suas próprias fontes, o Hits Daily Double disse que a Apple está a trabalhar num novo plano de streaming de áudio de alta fidelidade para o Apple Music que será anunciado na mesma altura que os AirPods de terceira geração.

Conforme já vimos, a nova versão beta do iOS 14.6 beta trouxe “indícios” do tal novo sistema HiFi para o Apple Music.

No que toca a imagens e informações gráficas do que poderá vir, há muitas, mas nada que surpreenda, isto é, a Apple poderá lançar uns auscultadores baseados Nos AirPods Pro, sem as membranas de silicone e com um ajuste nos sensores.

WWDC 2021 poderá ser o palco

Apesar destes rumores e do conjunto de indícios fazer sentido, para um lançamento ainda este mês, não podemos esquecer que um grande evento da empresa estará por poucas semanas.

A WWDC 2021, um evento dedicado ao software e aos programadores, por norma também é palco de novos lançamentos de hardware. Assim, a Apple poderá deixar para junho a apresentação dos AirPods 3, do plano Apple Music HiFi junto com a apresentação dos novos sistemas operativos iOS 15 e iPadOS 15.

Também estará na calha o lançamento das assinaturas pagas para Podcasts e Apple Card Family. Portanto, o que não vão faltar nos próximos tempos serão novidades.