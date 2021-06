Ratchet & Clank, 20 anos de aventuras

Com a iminente chegada de Ratchet & Clank: Rift Apart (Uma Dimensão à Parte) à Playstation 5, a Sony celebra o Lombax mais conhecido do Mundo com uma breve história da sua vida.

Venham conhecer os quase 20 anos de Ratchet connosco.

É já no próximo dia 11, ou seja, na próxima 6ª Feira que chega o próximo jogo do Lombax mais conhecido do mundo dos videojogos: Ratchet & Clank: Rift Apart.

Trata-se de um dos personagens mais marcantes das últimas duas décadas que tem conseguido apresentar uma jogabilidade muito característica, ao mesmo tempo que se tem conseguido inovar e reinventar.

O culminar de todo este esforço por se renovar constantemente, será claramente Rift Apart (Uma Dimensão à Parte).

Lombax com 20 anos

Poucos sabem ao certo qual a idade média de um Lombax, mas, se avaliarmos pela força e jovialidade que Ratchet tem demonstrado ao longo das últimas duas décadas, parece que ainda falta muito para conhecermos um Lombax idoso.

Seja como for, a Sony não quer deixar despercebida a chegada iminente de Rift Apart e como tal, preparou uma pequena surpresa para os fãs.

Trata-se de um pequeno arranjo onde mostra a evolução de Ratchet ao longo dos anos. É uma viagem no tempo por alguns dos mais emblemáticos jogos deste pequeno grande herói e que merece a pena ser feita. Venham fazê-la connosco nos próximos minutos:

“Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte pegou naquilo que é ótimo na franquia – a história de dois amigos charmosamente imperfeitos que se tornam heróis improváveis numa aventura galáctica – e adicionou-lhe técnicas modernas de storytelling de forma a criar algo novo, capaz de atrair tanto os fãs da franquia como novos jogadores”, disse Marcus Smith, Diretor Criativo do jogo. E acrescentou: “O nosso objetivo era fazer com que as nossas personagens fossem reconhecíveis e, ao mesmo tempo, inspiradoras, e estamos muito orgulhosos do jogo que criámos”.

Construído de raiz pelo aclamado estúdio Insomniac Games de forma a tirar partido de todas as características da PlayStation 5, Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte chega em exclusivo às Playstation 5 no próximo dia 11 de junho.