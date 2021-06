Garanta já o seu lugar: Collaborative code, case studies, kubernetes e muito mais!

O maior evento Open Source em Portugal, organizado pela Syone, celebra a 19ª edição, numa experiência 100% online, nos dias 17 e 18 de Junho!

A edição deste ano inclui dois dias de evento, e o segundo dia será focado na comunidade, sobre o tema ‘Open Source Mindset in a Shifting World’. Descubra como as tecnologias open source estão a construir um mundo novo e a transformar o nosso ecossistema.

No dia 18 de Junho, irão estar presentes os melhores speakers da indústria a debater temas como collaborative code, translation layers, open innovation aplicada ao bem social e ainda, sobre a reputação e questões de inclusão no ecossistema open source. Para além das sessões business, irão existir também sessões com temas mais técnicos, abordando algumas soluções como databases on kubernetes, cloud-native, e ainda uma overview sobre como resolver problemas complexos e evitar a duplicação de códigos, entre outras sessões.

O evento promete uma experiência virtual enriquecedora, com palestras inspiradoras e áreas de networking. Pode aceder ao evento através de uma plataforma digital que inclui o Main Stage e uma área de stands virtuais, onde os participantes podem interagir com sponsors, oradores e outros entusiastas.

Garanta já o seu lugar gratuito

Participe nos debates sobre open source junto da comunidade, e saiba como a tecnologia pode melhorar a vida dos cidadãos!

Eis alguns dos oradores presentes:

Bob Kozdemb – Principal Solutions Architect @ Red Hat

René Moddejongen – Open Source Lead @ Microsoft Western Europe

Rita S. da Costa – Azure App Dev Specialist @ Microsoft

Henrique Graça – Cloud Solution Architect App Innovation @ Microsoft

Coraline Ada Ehmke – Founder & Executive Director @ Organization for Ethical Source

María Cruz – Program Manager, Community Engagement @ Google

Mafalda Santos – Engineer @ Syone

Denis Rosa – Developer Advocate @ Couchbase

Esau Alonso Elizo – Managing Director Spain & Portugal @ Couchbase

Rui Violante – Solutions Manager @ Syone

Tiago Fonseca – CCO @ Syone

Juan Cañás – Key Account Director @ MySQL

Conheça aqui todos os oradores.

