Microsoft poderá ter Surface com câmara escondida… por logo da empresa

A tentativa de esconder câmaras nos ecrãs dos smartphones não está a ser simples. A qualidade exigida para a captura de imagens não está a ser conseguida por limitações da própria tecnologia. Ainda assim, é provável que este ano vejamos surgir no mercado alguns topos de gama com tal possibilidade. A Microsoft está no segmento do hardware essencialmente com os seus computadores Surface e, aparentemente, também estes poderão vir a integrar uma câmara deste género.

Uma nova patente revela dispositivos com o logo da Microsoft a esconder aquilo que poderão ser quatro câmaras.

Microsoft está a trabalhar em câmaras escondidas pelo logótipo

A Microsoft registou uma nova patente que revela aquilo que poderá estar a ser preparado para o futuro. Sob o ecrã, são reveladas quatro câmaras colocadas no logótipo da empresa, uma em cada quadradinho da janela. As imagens foram uma vez mais criadas pelo designer Snoreyn para o LetsGoDigital, revelandom com algum pormenor adicional aquilo que poderá estar a ser projetado para o futuro.

As câmaras estarão então, quando não estiverem a ser usadas, pelo logo da Microsoft. Esse, sim, tomará conta do ecrã onde o sistema estiver integrado. Considerando as cores do logótipo, estas câmaras terão o seu próprio filtro de cor. Assim, a câmara será capaz de oferecer fotos de alta resolução e alta densidade de píxeis, otimizando cada sensor para uma cor específica. Ou seja, um sensor será apenas para azul, enquanto outro será usado para verde, vermelho e amarelo.

Segundo se pode ler, esses quatro sensores serão colocados sob o ecrã dos “dispositivos de computação móvel, como um dispositivo Microsoft Surface”.

Este módulo de câmara quádrupla é configurado numa matriz 2 x 2 e permitirá que a Microsoft torne o produto mais fino, já que os vários sensores seriam compostos de módulos mais finos.

Infelizmente, a patente não revela em que tipo de dispositivo a câmara do logótipo será alojada, mas a linha do Surface inclui computadores portáteis, computadores híbridos, desktop e até dispositivos Android.