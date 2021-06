Tem mil euros para gastar? Óculos Realidade Aumentada da Apple poderão aparecer em 2022

Sim, falar nos óculos de Realidade Aumentada (RA) da Apple ainda é futurologia, porque o tempo para a gigante de Cupertino é sempre relativo. Como tal, sem qualquer dado oficial, nem uma pista que seja, somente em jeito de rumor, eventualmente uns leaks vindos de pessoas ligadas ao processo, se poderá vislumbrar alguma ideia. Assim, o popular analista Ming-Chi Kuo, revelou que os óculos RA da Apple chegariam durante o segundo trimestre de 2022.

Não é novidade que a Apple anda a desenvolver a Realidade Aumentada adaptada aos seus produtos há já alguns anos. Uma vez mais vemos esse incremento, no iOS 15, como a adoção da RA nos Mapas. Mas há mais novidades.

PUB

Óculos da Apple de Realidade Aumentada que custarão 1000 euros

O popular analista revelou o que diz serem informações fidedignas de alguém no meio da cadeia de fornecedores. No caso será alguém próximo ao desenvolvimento das lentes do dispositivo. Aliás, segundo Kuo, estes dados dão conta não só das lentes deste futuro gadget, como do próximo iPhone, o iPhone 13 que será lançado no outono deste ano.

Prevemos que a Apple lançará um dispositivo AR HMD (Head-Mounted Display) durante o segundo trimestre de 2022. O dispositivo fornecerá uma experiência de RA com visão de vídeo, portanto, uma lente também será necessária, e a Genius também é um fornecedor importante.

Disse Ming-Chi Kuo.

Portanto, estas informações terão partido da Genius Electronic Optical (GSEO) de Taiwan, um dos principais fornecedores de lentes para o iPhone.

Espera-se que os óculos de RA da Apple usem painéis microLED da Sony com um modo transparente para conteúdo Realidade Aumentada e um modo opaco para conteúdo Realidade Virtual. Um total de 15 câmaras serão ativadas, proporcionando uma experiência verdadeiramente envolvente para os utilizadores.

Como não poderá deixar de ser, o design será leve, estima-se que pesarão entre 200 e 300 gramas, graças ao exterior em tecido que “lembra uma pena”. Para ligar o gadget de realidade aumentada, ele terá que estar ligado a um computador, enquanto uma versão mais portátil chegará em 2025.

RA: Primeiro estranha-se e depois entranha-se?

O preço poderá ser até interessante se o que os óculos oferecem for de facto inovador e que provoque um desejo como o Apple Watch, por exemplo. Isto porque o preço dos “óculos” que proporcionarão uma experiência de realidade aumentada rondará os mil euros.

Conforme referimos, tudo depende de como a Apple “venda” a ideia e a experiência de utilização desta realidade mista. Insistimos que com os AirTags, a empresa criou o foco anos antes do lançamento, e hoje aquele pequeno pedaço de tecnologia é um verdadeiro sucesso. Quem diria?

Em nota de rodapé, fica a memória que a Apple em 2018 adquiriu uma empresa especializada em lentes para Realidade Aumentada, a Akonia Holographics. Posteriormente, a empresa de Cupertino registou algumas patentes relacionadas com esta tecnologia.

Leia também: