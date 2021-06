Exercite o seu cérebro e memória com estas apps [Android/iOS]

O facto de passarmos demasiado tempo agarrado às tecnologias para tudo tem feito com que percamos um pouco a capacidade de pensar. Qualquer dúvida que tenhamos, sabemos que em segundos temos a resposta no Google. Contas de cabeça para quê, quando temos uma calculadora sempre à mão. Já para não falar no que se consome através das redes sociais que no chega de forma demasiado rápida e direta para que possa ser processada. As nossas capacidades cognitivas e a nossa memória podem, no entanto, começar a ser estimuladas sem largar o smartphone.

Há apps para Android e iOS que podem ser úteis neste processo.

Train Your Brain – Jogos de memória

Estimule a sua memória e divirta-se com jogos de memória para adultos. Esta app disponibiliza uma coleção completa de jogos que o ajudarão a desenvolver a suas habilidades de memória enquanto se diverte.

Os jogos disponíveis estão preparados para testar a sua capacidade de retenção e memória a curto e longo prazo.

Lumosity

A Lumosity apresenta-se como um programa de treino cerebral gratuito que consiste em jogos com desafios divertidos e interativos para ajudar a manter a sua mente ativa.

A app é hoje utilizada por mais de 90 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo que os jogos são projetados para testar raciocínio crítico, memória e habilidades de solução de problemas.

De notar que a app, apesar de gratuita, tem também uma versão premium associada, como aliás todas as outras.

Elevate – Brain Training

Quanto mais treina com o Elevate, mais melhora a sua capacidade cognitiva que impulsiona a sua produtividade, obtenção de poder e auto-estima. Segundo os criadores da app, os utilizadores que treinam pelo menos 3 vezes por semana reportam grandes melhorias e um aumento na confiança.

Peak

Dentro da mesma proposta, sugerimos a app Peak. A app recorre a vários jogos de quebra-cabeças para meter o seu cérebro à prova. São desafios de memória, linguagem e pensamento crítico.

É sugerido que os utilizadores joguem pelo menos 10 minutos por dia.

Instale ainda: