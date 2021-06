Com a chegada do HarmonyOS, a Huawei apresentou também um conjunto de novos dispositivos importantes. Não servem apenas como montra deste novo sistema, mas renovam as propostas da marca para o nosso mercado.

Uma dessas peças únicas chegou agora ao nosso país, para conquistar o mercado. O Huawei Watch 3 Series já disponível para pré-compra em Portugal, com todas as suas grandes novidades e com uma excelente campanha de oferta.

A campanha de pré-compra do Huawei Watch 3 arrancou, ontem, em Portugal e inclui a oferta de uns Huawei FreeBuds 4i. Esta campanha é válida até 30 de Junho e limitada ao stock existente.

O novo smartwach da Huawei – Huawei Watch 3 – conta com o mais recente sistema operativo multi-dispositivo da Huawei, o HarmonyOS 2, foi desenvolvido para proporcionar experiências de vida convenientes e inteligentes nas mais variadas situações e está disponível em duas versões do Watch 3: Active (369,99€) e Classic (429,99€).

Além das características comuns dos relógios da Huawei de monitorização contínua de saúde e fitness e da autonomia da bateria, o novo smartwatch da Huawei inclui, pela primeira vez, um sensor de temperatura de alta precisão que permite detetar a temperatura da pele e é também o primeiro smartphone da marca a permitir efetuar chamadas por eSIM.

Novo sistema operativo proporciona uma experiência ainda mais rica

O sistema operativo HarmonyOS 2 introduz uma área de interação, totalmente, nova com um menu de aplicações em grelha, que complementado, pela primeira vez, com a coroa rotativa 3D proporciona uma experiência mais suave e intuitiva ao utilizador. Graças ao reconhecimento tátil de alta precisão, o utilizador pode agora aumentar e diminuir o zoom das imagens e deslizar através das opções do menu com enorme facilidade e rapidez.

O Huawei Watch 3 estreia-se com uma seleção de mostradores que oferecem uma série de novas opções para personalizar o relógio.

Com uma vasta gama de temas inovadores e interessantes, incluindo tecnologia, jogos, bricolage e vídeos curtos, os mostradores podem ser misturados e combinados com fluoroelastómero (versão Active) ou couro (versão Classic) para criar o acessório perfeito que irá combinar com qualquer outfit.

Uma das grandes novidades do Huawei Watch 3 é a possibilidade de sustentar uma conexão autónoma ao ativar o serviço eSIM no smartphone, permitindo aos utilizadores partilhar o número de telefone, bem como os planos de voz e dados entre o seu smartphone e o smartwatch.

O Huawei Watch 3 oferece uma proteção abrangente para salvaguardar a privacidade dos dados dos utilizadores, e procura o consentimento expresso dos utilizadores antes de quaisquer dados serem registados.

A encriptação HTTPS assegura que os dados dos utilizadores estão protegidos, dando-lhes uma maior segurança enquanto desfrutam dos benefícios das características de saúde e aptidão física da Huawei.

Outra mais-valia deste smartwatch é o facto de vir pré-instalado com a Huawei AppGallery, através da qual os utilizadores podem descarregar aplicações de terceiros para ter uma experiência ainda mais rica, dinâmica e personalizada.

O Huawei Watch 3 permite monitorizar a aptidão física, oferecendo mais de 100 modos de treino, é capaz de detetar a temperatura da pele com o novo sensor de temperatura de alta precisão, deteta quedas e tem um alerta SOS. Este smartwatch permite ainda a monitorização contínua de vários parâmetros de saúde, tais como frequência cardíaca, SpO2, sono e stress. O conjunto abrangente de características deste novo smartwatch permite aos utilizadores manterem-se atualizados sobre o seu estado de saúde a qualquer altura do dia e onde quer que estejam.

Não menos importante é a duração de autonomia dos novos smartwatches da Huawei que acompanha o dia-a-dia do utilizador, mesmo para quem tem um estilo de vida mais exigente. O Huawei Watch 3 tem uma bateria de longa duração, característica que, aliás, já vem sendo habitual nos reloógios da Huawei, podendo estar ligado durante até 3 dias quando no modo smart (utilização normal) e até 14 dias em modo de poupança de energia.

Campanha pré-compra Huawei Watch 3

Esta campanha de pré-compra do Huawei Watch 3 inclui a oferta dos Huawei FreeBuds 4i, auriculares TWS que oferecem uma bateria de longa duração, um cancelamento de ruído ativo (ANC), um design moderno e uma excelente qualidade de áudio, permitindo que todos os utilizadores desfrutem de uma experiência de som sem precedentes.

Estes auriculares detetam o ruído ambiente através dos seus microfones, criando uma onda sonora, e reduzindo o ruído para uma experiência de áudio de alta qualidade. Além da experiência de áudio cristalina, os Huawei FreeBuds 4i oferecem uma excelente experiência de interação. Os utilizadores podem controlar facilmente a reprodução de música, atender e desligar chamadas de voz e ativar/desativar o cancelamento de ruído através de toques simples nos auriculares.

Os Freebuds 4i têm a capacidade de ser emparelhados com o Huawei Watch 3 o que permite uma liberdade ainda maior para o utilizador, quer no momento de atender uma chamada, ouvir música ou fazer desporto, mesmo nas situações em que o smartphone não está por perto.

HUAWEI WATCH 3

PVP Versão Active : 369,99€

: 369,99€ PVP Versão Classic: 429,99€

Campanha Pré – Compras: a partir de 7 de Junho e até 30 de Junho, na compra do Huawei Watch 3 oferta de uns Huawei FreeBuds 4i. Se adquirir o Huawei Watch 3 na Loja Online da Huawei tem ainda a oportunidade de ganhar um Voucher de 40€ para gastar até dia 11 de Julho de 2021. Disponibilidade em Portugal: a partir de 1 de Julho.