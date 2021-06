Foram vendidas 119 milhões de placas gráficas no 1º trimestre de 2021

O segmento das placas gráficas nunca antes fora tão abordado como o é atualmente. E bem sabemos quais são os grandes responsáveis por isso. Por um lado temos as potentes placas gráficas lançadas nos últimos meses e, por outro, a mineração de criptomoedas, como a Ethereum, que promoveu o açabarcamento de muitas unidades de GPUs.

Desta forma não é de admirar que os últimos dados indiquem que só no primeiro trimestre de 2021 tenham sido vendidas 119 milhões de placas gráficas.

PUB

Mesmo no meio de uma acentuada escassez de componentes, alguns equipamentos tecnológicos têm vendido melhor do que nunca. É o caso das placas gráficas que, atualmente, são dos produtos mais procurados no mercado.

Venda de placas gráficas cresceu quase 40% no 1º trimestre de 2021

De acordo com os dados divulgados pela empresa de análises Jon Peddie Research (JPR), durante o primeiro trimestre de 2021, a venda de placas gráficas para desktops atingiu as 119 milhões unidades vendidas. Desta forma, tal significa um aumento de 38,74% em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, o primeiro trimestre de 2020.

E, claro, estamos perante uma escassez de chips e os números são estes. Podemos assim imaginar como seria caso houvesse abundância de equipamentos no mercado. Mas provavelmente a tendência será de que a procura e compra continue a aumentar. Para além disso, estima-se que entre os anos 2020 e 2025 sejam vendidas cerca de 3.333 milhões de unidades de GPUs.

Se nos focarmos em cada uma das fabricantes, os dados do 1º trimestre de 2021 mostram que a AMD detém uma quota de mercado de 16,65%, menos 0,12% face ao período anterior. Já a Intel é dona de 15,17%, uma descida de 0,39%. No entanto, e sem grandes surpresas, a Nvidia mantém a liderança, com 68,18%, o que representa um aumento de 0,49%.

O estudo revela ainda que as entregas totais de GPUs diminuíram 0,3% face ao trimestre anterior. As entregas da AMD baixaram 1%, as da Intel também diminuíram 1%, enquanto que as da Nvidia aumentaram 3,9%.

Pode ler o estudo completo aqui.