5 novas apps Android para instalar no seu smartphone ou tablet

As aplicações móveis continuam a ser de extrema importância nalguns setores da nossa vida e poderão ajudar a melhorar outros. Com frequência, deixamos opções de apps, mas hoje as sugestões são para o universo Android.

Conheça então 5 novas apps para instalar no seu smartphone ou tablet Android.

Novas aplicações Android

Netflip

Quantas vezes já não se sentou no sofá com o seu companheiro de casa para ver um filme ou uma série e não chegaram a consenso nenhum? Instale esta app com essa pessoa, percorra a lista de conteúdos é vá dando like ou dislike. Quando houver match, então podem sentar-se no sofá e ligar a televisão.

É uma app simples e básica, mas poderá ser uma ajuda no momento de escolher o que ver.

Homepage: Betty St

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Fleksy

Na área de produtividade, a escolha de um teclado pode fazer toda a diferença. Assim, se quer fugir aos teclados comuns da Google ou da Microsoft, poderá encontrar uma alternativa no Fleksy que lhe vai oferecer uma grande panóplia de emojis, adesivos e GIFs.

A escrita oferece também ações por gestos e correção de texto.

Homepage: Thingthing Ltd

Preço: Gratuito

Pontuação: 42 Estrelas

Samsung Internet Browser

Para quem procura uma alternativa ao Chrome para Android, uma escolha acertada é sem dúvida o browser da Samsung. O Samsung Internet Browser é bastante completo em termos de funcionalidades, tem recursos de privacidade aprimorados e é bastante rápido, sendo uma das aplicações certas.

Além disso, tem inúmeras funcionalidades adicionais que vão melhorar a forma como navega e acede aos seus conteúdos favoritos.

Yandex.Disk

Agora que o Google Fotos vai acabar com o armazenamento ilimitado gratuito de fotos há que encontrar uma solução viável. O Yandex.Disk surge como uma das melhores soluções gratuitas já que permite armazenar fotos de forma ilimitada na sua resolução original, e ainda oferece 50 GB de armazenamento na cloud.

Poderá encontrar aqui outras alternativas de apps.

Homepage: Yandex Apps

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,8 Estrelas

Monefy

A melhor altura para começar a gerir as suas finanças é agora. Se precisa de fazer uma pequena poupança, se tem em vista um grande investimento ou se simplesmente o seu salário não chega até ao final do mês, agora é o momento e a Monefy é uma das apps que o pode ajudar.

Saiba onde está a gastar demasiado dinheiro de forma a encontrar alternativas, perceba quanto pode começar a investir com base nos seus gastos e rendimentos e mude, definitivamente, a sua relação com o dinheiro.