O universo dos jogos para plataformas mobile é um dos mais rentáveis. São inúmeros os títulos que estão constantemente a chegar às lojas de aplicações e tantos outros a evoluir com o tempo. Assim, selecionámos 5 jogos para instalar no seu smartphone Android.

Conheça as sugestões.

Novos jogos para instalar no Android

Basketball Arena

Para os fãs de basquetebol este pode ser o jogo ideal para ter instalado no smartphone. É um jogo que permite evolução, com o treino de novas habilidades e mesmo crescer na carreira, ou seja, ganhar e ir desbloqueando personagens.

Não estamos, no entanto, perante um jogo tradicional. Trata-se de um jogo online, de um contra um.

Homepage: Masomo Gaming

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Mazes & More

Os jogos de quebra-cabeças são ideais para meter a mente a funcionar.

Mazes & More parte de um conceito simples de labirintos, mas os desafios vão aumentado a cada nível e torna-se cada vez mais difícil escapar.

Perfect Kick 2 – Jogos de Futebol

Em Perfect Kick 2 terá que fazer o pontapé perfeito. Na pele de atacante ou guarda-redes terá que ter habilidade certa para ir somando pontos neste jogo onde vai poder competir com os mais populares jogadores do mundo e com as melhores equipas.

É altamente personalizável e à medida que vai ganhando, vai desbloqueando acessórios e aumentos de força.

Homepage: Gamegou Limited

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 Estrelas

Wild Sky TD: Tower Defense in 3D Fantasy Kingdom

Este jogo de defesa de torre RPG permite construir torres, recrutar heróis e lançar bolas de fogo explosivas, com o objetivo de impedir que Orcs, Zombies e Elfos Sombrios façam o que fazem melhor: destruir almas boas.

O Wild Sky TD tem uma grande quantidade de mapas em ambiente 3D de florestas, pântanos e terras vulcânicas.

Homepage: Crunchy Studio LLC

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Drive Ahead!

Esta é uma luta entre carros gladiadores, uma batalha com veículos off-road, caminhões de lixo, tanques e carros de rally.

Explore as personagens, escolha o seu carro destruidor favorito e vença. Poderá desafiar os seus amigos para umas boas lutas.

Homepage: Dodreams Ltd.

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,2 Estrelas

