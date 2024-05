Google Photos terá melhorias e oferecerá mais controlo sobre os rostos que mostra

Dos muitos serviços da Google, o Photos é uma das propostas que tem evoluído para dar cada vez mais aos utilizadores. A sua edição de imagens foi atualizada recentemente e uma novidade parece pronta a ser lançada. Em breve poderemos controlar muito melhor quem queremos ver nas imagens e nas memórias.

Apesar de muitas vezes serem discretas, a Google tem trazido para o Google Photos muitas melhorias. Estas dão a capacidade de gerir de forma mais eficiente todas as fotografias e vídeos presentes neste serviço, quer seja através da sua interface disponível na Internet ou simplesmente na app dedicada ao Android e ao iOS.

Agora, e da análise da app dedicada ao Android, surgiu uma nova capacidade preparada para este serviço. É o complemento à capacidade de esconder rostos nas imagens guardadas e apresentadas, que já existe. Agora, será possível ter um controlo muito maior neste campo.

Google Photos is preparing to give you more control over which faces you see



