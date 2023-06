Para além de novas funcionalidades, o WhatsApp tem estado a alterar a interface das suas apps. Quer tornar mais simples a sua utilização e adaptar a sua oferta à novas linguagens criadas para as interfaces. É assim que surge agora um novo design baseado no Material Design 3 da Google na versão beta do Android.

A cada nova versão do WhatsApp os programadores trazem mudanças à sua interface, muitas vezes subtis. Estas procuram tornar esta app de mensagens mais simples de usar e, principalmente, mais ajustada ao que os utilizadores precisam para o dia a dia.

Uma nova mudança parece estar agora a ser testada, mais uma vez focada na interface e na usabilidade que consegue oferecer. Vem para a versão Android deste serviço e está ainda em testes limitados a quem usa a versão de avaliação do WhatsApp.

Do que pode ser visto na versão 2.23.13.16, há novos elementos gráficos, que colocam esta app muito mais próxima do Material Design 3 da Google. São pormenores que se têm vindo a acumular e que agora podem ser vistos e usados para testes.

Em concreto, podemos ver uma barra de ação branca que será disponibilizada numa futura atualização da app. Esta traz um maior alinhamento com os princípios do Material Design 3. Faz isso com a transição para um esquema de cores branco, que alinha o design próximo com os princípios do Material Design, garantindo uma aparência consistente e renovada.

As novidades não se devem limitar ao tema claro, pois o WhatsApp também prevê introduzir uma barra de ação mais escura ao usar o tema escuro no futuro. Além disso, a barra de estado ainda está configurada usando a antiga cor verde, conforme mostrado imagem acima, algo que será resolvido posteriormente.

Ainda não existe uma data para a disponibilização deste novo design, mas deverá surgir em breve. O WhatsApp deverá reunir todas as mudanças que está a criar neste campo, para depois fazer a apresentação das novidades de forma concertada.