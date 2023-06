E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou falámos das novas TVs Hisense, de avanços tecnológicos da Bosch, analisámos frigoríficos portáteis Vevor, e muito mais.

O Guinness World Records compila recordes que absurdos, cujo propósito nem sempre é muito claro. Neste caso, deixamos ao seu critério decidir. Há uns meses, a Suíça montou o comboio mais longo do mundo, com uns humildes 1,9 quilómetros de comprimento.

Aos poucos vamos descobrindo e usando as novas funcionalidades que o watchOS 10 traz ao Apple Watch. Algumas faz mesmo sentido explicar só depois de usarmos. Estas são algumas das novidades fitness que já testamos no novo sistema operativo para o relógio inteligente da Apple.

O GPS é uma poderosa tecnologia de navegação, mas não funciona tão bem no interior de edifícios, no subsolo ou debaixo de água. Agora, engenheiros japoneses desenvolveram e testaram uma tecnologia alternativa que utiliza raios cósmicos para localizar movimentos por baixo de um edifício com uma precisão de alguns metros.

A Hisense tem na sua tecnologia Mini-LED para smart TVs uma das melhores soluções do mercado para quem procura uma imagem com cores equilibradas. Agora, ao falar numa "revolução da luz", acaba de apresentar a nova linha de televisões Mini-LED 4K U8KQ.

Depois do lançamento da primeira versão, a Tronsmart acaba de colocar no mercado a nova coluna portátil Halo 200 a pensar nas festas de verão. Além do jogo de cores que poderá proporcionar, ainda é dedicada ao karaoke.

Uma nave espacial robótica acaba de ter um encontro próximo com Mercúrio e de transmitir imagens raras e íntimas do planeta. Estas fotografias foram enviadas para a Terra e mostram alguns detalhes fantásticos do planeta que está, em média, a cerca de 77 milhões de quilómetros de distância de nós.

A reciclagem das baterias é um processo crucial, uma vez que assegurar a verdadeira sustentabilidade dos carros elétricos deita por terra o grande problema associado ao seu fim de vida. A Bosch tem uma proposta para resolver aquilo que, atualmente, encrava a fluidez do processo.

O fim dos carros 100% a combustão está em cima da mesa da Europa, com vista a um futuro mais sustentável e a uma redução significativa das emissões de gases poluentes. Mas a indústria automóvel e os consumidores poderão vir a enfrentar dificuldades. Os carros irão ficar mais caros e as soluções acessíveis que hoje conhecemos poderão simplesmente desaparecer. Além disso, poderá ser o fim das caixas de velocidades manuais.

A Renault está a renovar a sua frota e tecnologias em matéria de grupos motopropulsores híbridos, de chassis e de equipamentos eletrónicos e eis que surpreende o mercado o um SUV-coupé arrojado e inovador. O Renault Rafale vai estar disponível em 2024.

O verão acabou de chegar e os dias quentes estão prometidos, portanto, não há melhor que ter sempre bebidas frescas por perto. Mas, e se nos seus passeios o conseguir fazer longe de tudo e ao simples alcance do seu carro? Hoje trazemos 3 modelos de frigoríficos portáteis VEVOR, que podem ser a sua melhor aquisição para este verão!

A tecnologia NFC tem vindo a evoluir e a revolucionar muitas áreas da tecnologia, nomeadamente dos pagamentos. Mas no futuro próximo, as melhorias poderão ser ainda mais significativas, podendo mesmo abdicar-se da aproximação quase de toque para executar as ações pretendidas.

A Inteligência Artificial Quântica é um campo de investigação emergente utilizada para realizar cálculos, desenvolver novos algoritmos e aplicações de IA. A principal vantagem da IAQ sobre a IA clássica é a sua capacidade de processar grandes quantidades de dados a uma velocidade e escala sem precedentes.

Os supercomputadores são poderosíssimas máquinas capazes de um processamento de dados em larga escala e a uma velocidade surpreendente. E agora foi anunciado que o supercomputador Aurora já está finalmente pronto e vai usar milhares de processadores e placas gráficas da Intel.