E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos dos lançamentos da Xiaomi, ensaiámos o novo Mercedes-Benz Classe E, a sexta geração do Honda CR-V, e muito mais.

A Google acabou de anunciar esta segunda-feira o Nuvem. Trata-se de um novo sistema de cabos submarinos transatlânticos que permitirá ligar Portugal, as Bermudas e os Estados Unidos. Para o ministro das Infraestruturas português, este é um "investimento muito importante".

A ideia por trás deste produto é simples. Para a empresa holandesa TouchWind o sucesso da energia eólica offshore não depende da altura das turbinas, do comprimento das pás ou da sua maior, ou menor capacidade de produção de eletricidade. Não. A aposta para esta empresa é uma coisa muito diferente: o número de pás. É por isso que criaram o seu próprio dispositivo, uma turbina eólica flutuante única com um único braço, que - pelo menos de acordo com os cálculos da empresa - reduz consideravelmente os custos e pode continuar a funcionar com fortes rajadas de vento.

As atualizações do Android sempre foram um problema para o ecossistema da Google. A gigante das pesquisas tem procurado alterar este cenário, apesar de nem sempre ter sucesso. Isto tem mudado nos últimos anos e agora parece voltar a ter novidades. Do que é avançado, o Pixel 8 poderá vir a ter 7 anos de atualizações do Android.

No evento “Descobre a obra-prima”, onde foram revelados os novos Xiaomi 13T Series, foi também apresentado o novo Xiaomi Watch 2 Pro, alimentado pelo Wear OS da Google e que oferece uma experiência ainda mais inteligente, elegante e eficiente.

Estava anunciado há algumas semanas que a Apple iria atualizar o seu macOS Sonoma operativo hoje, 26 de setembro. Como tal, se tem um Mac compatível com esta nova versão do sistema operativo macOS, descarregue e tire partido das muitas novidades que hoje apresentamos.

Carl Pei parece ter apostado em revolucionar o mercado dos smartphones e acessórios. Se já deixou uma marca única com a Nothing, quer agora repetir esse feito com a CMF by Nothing. Os primeiros gadgets chegam agora e focam-se claramente num fator: o preço reduzido de peças completamente diferentes.

A Huawei quer conquistar o mercado dos smartwatches com uma aposta muito clara. Mais que criar estéticas modernas e nem sempre consensuais, aposta no clássico e no que entendemos ser um relógio. Isso volta a ser mostrado no novo Huawei Watch GT 4, que confirma como podemos ter um relógio clássico recheado de tecnologia.

O famoso Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energia Solar (Fraunhofer ISE), da Alemanha, juntamente com o instituto de investigação holandês AMOLF, deixaram a sua marca no mundo da energia solar. Criaram uma célula solar "multijunção" que atingiu uma eficiência recorde de 36,1%, um valor nunca alcançado para células baseadas em silício.

O Raspberry Pi é um microcomputador com um conjunto de capacidades muito interessantes. Quatro anos após o lançamento do Raspberry Pi 4, está para breve o lançamento do novo Raspberry Pi 5. Conheça as novidades.

A Xiaomi acaba de revelar os seus mais recentes smartphones. Falamos da série Xiaomi 13T, desenhada e projetada para utilizadores de todo o mundo, prontos para libertar toda a sua criatividade. Estes são os smartphones que querem agora dominar o mercado, a um preço único e que deixa a concorrência bem longe.

Falar da Smart Band da Xiaomi é falar de um clássico. Esta smartband acompanha a marca há muitos anos e tem conseguido renovar-se completamente. A nova versão, a Smart Band 8, chega agora e a Xiaomi voltou a inovar. O Pplware já tem a Xiaomi Smart Band 8 e vai-lhe mostrar tudo o que esta traz.

O novo Mercedes-Benz Classe E é mais espaçoso e conta com tecnologia de ponta, fazendo deste um modelo de referência do segmento. Esta máquina já está disponível na Sociedade Comercial C. Santos e o Pplware foi vê-la de perto.

A sexta geração do Honda CR-V, o modelo mais vendido da empresa a nível mundial, estreia-se com uma aparência mais arrojada e com níveis de praticidade, segurança, conetividade e conforto superiores. Junte-se a nós e conheça esta máquina.